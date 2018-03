Cătălin Golofca le-a pus gând rău „câinilor”: Am marcat în poarta lor în sezonul acesta!”

Cătălin Golofca se aşteaptă la un meci infernal cu Dinamo. Fotbalistul lui Costel Enache a spus că îşi doreşte să dea gol în acest meci şi să spargă astfel ghinionul de care este urmărit de la revenirea la FC Botoşani. „Va fi un meci greu, de luptă, trecem printr-o perioadă bună şi sper să facem un meci bun să luăm cele trei puncte că avem nevoie de ele. Sper să cresc în continuare să-mi ajut echipa pentru că am avut şi ceva ghinion. Nu ştiu dacă o să dau gol cu Dinamo, am marcat în poarta lor sezonul acesta, dar nu e important cine marchează, ci să luăm cele trei puncte. Mă aştept să fie un public numeros şi care ne vor susţine, sperăm să-şi revină şi terenul să fie un spectacol fotbalistic”, a declarat Cătălin Golofca.

La rândul său, mijlocaşul Olimpiu Moruţan a declarat în perspectiva jocului de sâmbătă din etapa a II-a a play-out-ului Ligii I că Dinamo este favorită la meciul cu FC Botoşani. „Va fi un meci de luptă, vedeţi şi dumneavoastră cum e terenul, nu avem ce face, dar trebuie să ne jucăm şansa. Favorita este Dinamo, echipă dintre cele mai bune din România, noi vrem să ne facem treaba şi la finalul meciului o să vedem care e rezultatul. Sper să joc cât pot de bine acum cu Dinamo. Nu pot să zic că am o scădere de formă. Am jucat două-trei meciuri mai proaste, dar aşa e în fotbal, ai zile bune şi zile proaste. Am mai spus-o că nu o să mă menajez şi o să-mi fac treaba cât pot de bine”, a declarat Olimpiu Moruţan.

Partida FC Botoşani- Dinamo, meci contând pentru etapa a II-a a play-out-ului Ligii I va avea loc sâmbătă, de la ora 20:45, pe Stadionul „Municipal”.