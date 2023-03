Câte iubite a avut Cătălin Scărlătescu, de fapt. Chef-ul de la America Express e poreclit „Gara de Nord” din cauza vieții amoroase

Cătălin Scărlătescu este unul dintre cei mai îndrăgiți bucătari din România și totodată unul dintre cei mai apreciați concurenți de la America Express. Despre viața sa profesională se cunosc o mulțime de detalii, însă atunci când vine vorba despre cea amoroasă, chef-ul este extrem de discret. Totuși, dacă vorbim despre femeile care au trecut prin viața lui înainte să se lase cucerit de Doina Teodoru, putem spune că a avut un întreg palmares.

Cătălin Scărlătescu ar fi fost împreună cu Gina Pistol

În 2017, Cătălin Scărlătescu și Gina Pistol au fost un subiect controversat de discuție, atât showbiz, cât și în rândul fanilor. Atunci, s-a zvonit că cei doi ar forma un cuplu, mai ales că erau văzuți mereu împreună. În vara anului următor, juratul de la „Chefi la cuțite” a cerut-o în căsătorie pe prezentatoarea Tv, însă totul s-a dovedit a fi doar o farsă.

N-a durat mult până când concurentul de la America Express a fost văzut sărutându-se cu o blondă, care ulterior a participat la celebra emisiune culinară „Chefi la cuțite”. Este vorba despre Maria Andria, o cântăreață în vârstă de 27 de ani, jumătate grecoaică, care a fost adesea invitată la emisiunile de divertisment de la Antena 1. Cu toate acestea, relația lui Scărlătescu cu solista a durat foarte puțin.

Cătălin Scărlătescu nu a fost niciodată singur

În urmă cu câțiva ani, Cătălin Scărlătescu mărturisea că nu este singur, însă preferă relațiile deschise.

„Nu mă pot lăuda că sunt foarte mult timp singur. Eu am o relaţie foarte, foarte deschisă cu mai multe persoane. Suntem prieteni aşa.

Nu ne călcăm pe picioare, nu ne deranjăm, nu ne invadăm spaţiul. Nu sunt gelos. N-am fost niciodată. Sper să nu fiu nici la bătrâneţe, să nu o iau aşa.. într-o relaţie foarte serioasă cu Cătălin Scărlătescu de aproape 50 de ani”,a declarat Cătălin Scărlătescu în cadrul unui interviu.

Tot în perioada în care nu o întâlnise încă pe Doina Teodoru, celebrul chef declara că este admirat de foarte mult femei, însă el era în căutare de o femeie deșteaptă și independentă.

„Dacă o femeie are creier are tot ce îi trebuie. Nu există o matrice, n-am alergat după avocate, medici. Am avut în viața mea cel putin câteva femei senzaționale, eu sunt nenorocitul și nebunul care nu a știut să le păstreze.

Eu n-am avut relații cu femei tâmpite, am avut relații doar cu femei foarte mișto, nu neapărat fizic, ci ca om, care aveau mesaj, erau haioase. Nu erau niște femei întreținute sau de întreținut. Erau foarte independente. (…)Independența trebuie să existe și la bărbați și la copii. Copilul trebuie să fie independent de mic”, a mai spus Scărlătescu în urmă cu câțiva ani.

Doina Teodoru l-a poreclit „Gara de Nord” pe Scărlătescu

Dacă vorbim despre relația lui Cătălin Scărlătescu cu Doina Teodoru, ei bine, cei doi au luat prin surprindere pe toată lumea atunci când și-au oficializat relația. Actrița făcea declarații în acest sens, chiar la show-ul culinar de la Antena 1, acolo unde a recunoscut că și ea l-a considerat un mare „crai” pe partenerul ei și i-a fost puțin teamă să aibă încredere în el.

„Cei din jur au spus că suntem o combinație cel puțin bizară. Nimeni nu s-ar fi așteptat ca noi doi să fim împreună. Nici noi nu ne-am fi așteptat să fim împreună. Într-adevăr am auzit că a fost un mare crai și asta m-a ținut un pic pe loc, pentru că eu căutam o relație serioasă.

A insistat foarte mult, ca să mă asigure că-și dorește ceva serios. Iar relația a evoluat incredibil de frumos. La un moment dat, a declarat că el cucerește femeile cu sinceritatea lui și că ultima armă este gătitul.

Dacă femeia nu cedează în niciun fel, îi gătește. Eu nu știu ce să-nțeleg, pentru că mie mi-a gătit de la a doua întâlnire, deci presupun că a fost pus în dificultate rău de tot“, a spus Doina Teodoru.

Cum a cucerit-o Scărlătescu pe Doina Teodoru

Actrița a povestit și cum l-a cunoscut pe Cătălin Scărlătescu. În acea perioadă, ea avea o altă relație, iar el se pare că era cu „mai multe”. Doina Teodoru i-a dat chiar și o poreclă iubitului ei, care a fost aleasă pe baza relațiilor pasagere pe care le-a avut, spunându-i „Gara de Nord” .

„Pe Cătălin l-am cunoscut acum două veri, în Vama Veche. Eu eram cu cineva, el era cu mai multe. Toate relații «serioase», așa le numește el. Dar, vă spun, la câte relații pasagere a avut Cătălin, puteți să-i spuneți Gara de Nord. Nu-i spun Aeroportul Henri Coandă, pentru că a avut doar câteva «zboruri interne», E un naționalist convins.

Prima oară m-a invitat să luăm masa, a doua oară a vrut să-mi gătească cina. Am înțeles aluzia, am acceptat, mai ales că eram aproape convinsă că nu știe se face. Înainte de asta, i-am zis că-mi plac organele. N-a înțeles, așa că mi-a gătit o inimă de bou“, a dezvăluit Doina Teodoru la „Chefi la cuțite”, în urmă cu ceva timp.