Câte kilograme s-a îngrășat Cristina Spătar de sărbători: ”Nu mă pot abține”

Se poate spune viața Cristinei Spătar (51 de ani) s-a schimbat radical, cel puțin de când și-a găsit liniștea alături de soțul ei, afaceristul Vicențiu Mocanu. ”Regina R&B” a intrat în noul an cu planuri mărețe și chiar are de gând să profite de fiecare oportunitate de dezvoltare personală. Pentru moment, artista are de gând să scape de kilogramele acumulate de sărbători.

De când s-a căsătorit cu afaceristul Vicențiu Mocanu, Cristina Spătar trăiește o viață la care multe femei nici nu îndrăznesc să viseze. Este iubită, respectată, iar soțul ei i-a asigurat deja un viitor lipsit de griji. Pentru că este o persoană publică și pentru că iubește să fie admirată, ca orice femeie care își dorește să se mențină tânără, regina R&B apelează la mici trucuri din cabinetul medicului estetician.

Câte kilograme s-a îngrășat Cristina Spătar de Crăciun

Fie că este vorba despre tratamente faciale sau injecții cu botox, artista adoră să afișeze o imagine impecabilă. În cadrul unui interviu, Cristina Spătar se declară o fană a procedurilor cosmetice și al intervențiilor estetice de la nivelul feței.

”Ca orice femeie care își dorește să se mențină și să arate bine, apelez la diverse tratamente faciale, injecții cu botox și ador să am mereu o imagine impecabilă. Așa că îi mulțumesc pe această cale prietenei mele, doamnei doctor pentru că are mereu grijă de mine”, a spus artista.

Deși mulți ar crede că Regina R&B are un regim alimentar strict și un stil de viață echilibrat, cel puțin atunci când vine vorba de dietă, se pare că atunci când vine vorba de preparatele tradiționale românești, Cristina Spătar nu poate rezista tentației. Artista nu a făcut rabat de la nimic, iar de Crăciun nu s-a putut abține și a mâncat din toate, motiv pentru care s-a îngrășat 2 kilograme. Pentru a scăpa de surplus vedeta are de gând să reia antrenamentele în sala de fitness și să apeleze la tratamente corporale de slăbit.