Câți ani are, de fapt, Olivia Steer și care este diferența de vârstă față de Andi Moisescu, soțul său

Andi Moisescu și Olivia Steer formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizul românesc. De-a lungul celor aproape 20 de ani de când sunt căsătoriți, ei au păstrat mereu discreția în privința vieții private. În ciuda faptului că se bucură de multă notorietate, puțină lume știe, de fapt, cum s-au cunoscut cei doi, dar și ce diferență de vârstă este între ei. Recent, Andi Moisescu a făcut câteva dezvăluiri despre momentul în care a cunoscut-o pe Olivia și cum a evoluat relația lor.

Andi Moisescu și Olivia Steer sunt căsătoriți din anul 2004 și au împreună doi băieți. În ciuda faptului că sunt foarte cunoscuți în țara noastră, au fost mereu discreți în privința vieții private. Astfel, puțină lume știe cum s-au cunoscut cei doi, dar și ce diferență de vârstă este între ei.

Cum s-au cunoscut Andi Moisescu și Olivia Steer. Ce diferență de vârstă este între ei

Recent, Andi Moisescu a fost invitat în cadrul podcastului lui Mihai Bobonete. Cu acest prilej, el a povestit cum a cunoscut-o pe Olivia Steer. Soarta i-a adus împreună, în ciuda faptului că Andi era, deja, un jurnalist celebru la Pro TV, iar Olivia lucra în Oradea, ca și corespondent pentru același post de televiziune. Mai exact, cei doi s-au cunoscut în anul 2002, prin intermediul unui prieten de-al Oliviei, care locuia în apropiere de Andi Moisescu. Jurnalistul s-a îndrăgostit rapid de Olivia, dar ea l-a ținut la distanță, la început. Totuși, după doi ani de iubire, au decis să se căsătorească, iar de atunci sunt de nedespărțit. Secretele longevității relației lor sunt respectul și dragostea necondiționată.

„Am cunoscut-o cu doi ani înainte să ne căsătorim, am cunoscut-o în mediul nostru, al televiziunii. Înregistram la Pro TV celebrul imn de 1 decembrie. Atunci, am cunoscut-o. Știam de ea, îmi atrăsese atenția un vecin de bloc, de palier, care era tot din Oradea, prieten din copilărie cu ea. […] Și de atunci, ușor, ușor… Bine, ușor că a fost greu! A fost greu s-o cuceresc, orădeanca, ardeleanca, s-a lăsat greu”, a povestit Andi Moisescu în cadrul podcastului lui Mihai Bobonete.

Andi Moisescu și Olivia Steer au vârste destul de apropiate, mai exact doar 3 ani îi despart pe cei doi. În prezent, Andi are 50 de ani, în timp ce soția sa are 47 de ani.

