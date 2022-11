Câţi bani a dat Celia de la Insula Iubirii pe rochia de mireasă! Mulţi s-au mirat când au aflat

Celia de la Insula Iubirii și partenerul său, Bogdan, și-au unit destinele în cadrul unei ceremonii restrânse. În urmă cu doar câteva zile, cei doi au spus „DA” pentru totdeauna. Recent, fericitul cuplu a vorbit despre cel mai frumos moment. Nici măcar vremea rea nu le-a putut strica planurile.

Priscilla Oghenovo Ewomazino pe numele său real a dezvăluit în cadrul unui interviu faptul că evenimentul a fost exact așa cum și-a dorit. Deși a fost unul restrâns, faptul că au avut famila alături a fost tot ceea ce a contat.

În ceea ce privește ținuta din ziua marelui eveniment, Celia și-a dorit o rochie de mireasă simplă, dar care să îi scoată atuurile în evidență. Pentru vestimentație, fosta concurentă de la Insula Iubirii nu a scos din buzunar o sumă deloc mare, mai exact a plătit numai 250 de lei.

„A fost un eveniment foarte frumos, doar cu familia noastră și câțiva prieteni apropiați. Fratele meu era deja în România dinainte să ajung eu, iar pentru mama mea a fost a doua oară când a venit aici. Ea are o părere bună despre Bogdan, iar fratele meu îl cunoaște de 3 ani.

Cu rochița nu a durat mult. Nu am stat mult să o aleg. Pur și simplu am comandat-o de pe un site unde am văzut un preț bun. Rochița de mireasă a costat doar 250 de lei. E un preț foarte bun. Ținuta nu a fost așa importantă, am fost ocupată mai mult cu documentele necesare, pentru că este o procedură mai complicată…”, a spus Celia pentru fanatik.ro.

Vremea rea nu i-a speriat

Cei doi nu au lăsat micile probleme care au apărut pe parcurs să le strice buna dispoziție. Se pare că nici măcar vremea rea nu i-a speriat. Deși la Sibiu a plouat și a fost foarte frig, aceștia au reușit chiar să facă și poze care le vor rămâne amintire toată viața.

„A fost puțin frig, însă au reușit să facem multe poze frumoase, în centrul Sibiului. Nunta probabil că o vom face după ce termin eu facultatea, iar peste câțiva ani vreau să fac primul copil. Momentan, vreau să mă realizez din punct de vedere profesional”, a mai spus fosta concurentă de la Insula Iubirii pentru sursa citată.