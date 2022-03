Câți bani câștigă lunar Ștefania Ștefan din online streaming. „Războinica” de la Survivor se filmează acasă, în timp ce se joacă

Ștefania Ștefan, una dintre concurentele de la “Survivor România” 2022, câștigă bani, lunar, din online streaming. “Războinica” se filmează acasă, în timp ce se joacă, “job” care îi aduce sume importante, în condițiile în care nu face prea mult efort.

Originară din Lupeni, județul Hunedoara, Ștefania Ștefan este pasionată de sporturile de iarnă și este online streamer. Mai exact, concurenta de la “Survivor România” 2022 se filmează în timp ce se joacă pe calculator.

(VEZI AICI: CÂŢI BANI ÎNCASEAZĂ SĂPTĂMÂNAL RĂZBONICII DE LA SURVIVOR? SUMELE SUNT INFIME FAŢĂ DE CÂT CÂŞTIGĂ FAIMOŞII)

Ștefania Ștefan este online streamer. Câți bani câștigă

Pasiunea pentru gaming îi aduce un venit constant. Totul depinde, însă, de ea. În medie, Ștefania Ștefan câștigă între 3.000 și 5.000 de dolari în fiecare lună, dacă joacă în jur de 40 de ore pe săptămână. În plus, primește și o medie de 250 de dolari pentru fiecare 100 de abonați.

Pe platforma twich.tv, Ștefania Ștefan are numele de cod Maeviis. În prezent, are 7.000 de urmăritori. Potrivit unui site de profil, în funcție de câte ore se joacă pe săptămână, un online streamer poate câștiga aproape 7,000 USD, cu mai puțin de 1 milion de abonați. Veniturile din reclame, marketing afiliat și chiar YouTube nu au fost incluse.

Cuvinte dure între Ștefania ștefan și Elena Chiriac, la Survivor: “T e distrug!”

În ianuarie, în cea de-a doua ediție a emisiunii “Survivor România”, tensiunea a fost la cote maxime între “rivali”. Elena Chiriac, din echipa “Faimoșilor”, a avut o reacție extrem de dură în timpul competiției, în momentul în care a pierdut una dintre runde, împotriva “Războinicei” Ștefania Ștefan.

(NU RATA: CINE ESTE ŞI DIN CE FACE BANI MARIANA FICA, NOUA „FAIMOASĂ” DE LA SURVIVOR? CONCURENT NOU ŞI LA RĂZBOINICI)

La final, când s-au întors pe bănci, Elena Chiriac a strigat către Ștefania Ștefan: “Te distrug!”.

A doua zi, însă, “Războinicele” au comentat acest moment din competiție, discutând, în special, despre Elena Chiriac: “Eu n-am cu ea nimic, dar mă sperie răutatea ei. Nu zâmbește. Nici nu pot să fac fața ei. Se uită de te-ar scuipa. Nu se uită cu răutate, se uită cu dispreț. Îmi pare rău de sufletul ei, că e tânără. Are 19 ani. Poate are timp să învețe să fie om. Poate vine Dumnezeu așa, de Sus, și îi dă o palmă peste cap. Trezește-te! Gen… realizează că nu e ok cum e”.