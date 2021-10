Câţi bani ia Abi Talent pentru o simplă postare pe Instagram! De aia îşi spune „Regele”

Abi Talent este unul dintre cei mai îndrăgiţi artişti de la noi din ţară. Tânărul se bucură de succes în mediul online, acolo unde a reuşit într-un timp destul de scurt să adune o comunitate uriaşă de fani. Recent, trapper-ul le-a dezvăluit internauţilor ce sumă de bani a câştigat doar pentru o singură postare pe Instagram.

La un moment dat, a fost poate cea mai controversată personalitate din România, însă o bună perioadă de timp a făcut o mică pauză şi s-a retras din lumina reflectoarelor. Recent a revenit din nou în forţă cu o postare de milioane şi la propriu şi la figurat.

Abi Talent este cunoscut pentru sumele uriașe pe care le încasează din concerte sau din promovările pe care le face în mediul online. Astfel, tânărul a dezvăluit faptul că i s-a propus o colaborare pentru care a primit în cont suma de 15.000 de euro. În acelaşi timp, cântăreţul a explicat că a făcut acești bani din propriul dormitor.

Mai exact, Abi s-a fotografiat lângă uşa camerei sale purtând un tricou al respectivului brand.

”1000 x 15 = atât am luat pe poza asta și nici n-am ieșit din dormitor”, a scris Abi Talent pe pagina sa de Instagram.

În urmă cu câteva luni, trapper-ul a făcut o sesiune de „Q&A- Întrebări și Răspunsuri” pe care a denumit-o „Azi sunt tăticul vostru”, în care fanii lui au putut să-i pună tot felul de întrebări pentru a afla ce părere are Abi despre anumite subiecte. Pe lângă curiozitățile legate de alți artiști au existat și întrebări despre educație. Mai exact, un admirator l-a întrebat pe Abi Talent ce părere are despre facultate. Artistul a recunoscut că nu a urmat cursurile unei unități de învățământ superior, dar are oameni cu facultate care lucrează pentru el.

„Nu pot să-mi dau cu părerea pentru că n-am așa ceva, dar pentru mine chiar lucrează oameni cu facultate, și nu o zic la vrăjeală.”, a mai adăugat trapper-ul.

Sursă foto: Instagram