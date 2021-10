Câţi bani încasează Antonia pentru 40 de minute de cântat? „Ține la preț, negociază…”

Antonia este una dintre cele mai apreciate cântăreţe din România. Iubita lui Alex Velea are o carieră de succes în lumea muzicală, iar din acest motiv şi contractele sale se negociază „la sânge”. Frumoasa şatenă are un tarif incredibil pe care-l percepe în funcţie de eveniment, însă sumele sunt alocate doar pentru 40 de minute de spectacol.

Antonia este fără doar şi poate una dintre cele mai căutate artiste de la noi din ţară. Pe lângă frumuseţea care o caracterizează, şatena a reuşit să atragă simpatia publicului şi datorită talentului său cu care mama natură a înzestrat-o.

Recent s-a aflat câţi bani încasează Antonia pentru un eveniment. Conform informațiilor impact.ro, iubita lui Alex Velea, pentru un recital de 40 de minute, tânăra mămică primeşte între 3000 și 5000 de euro.

„Antonia câștigă 3.000 de euro în cluburi și 5.500 de euro, la petrecerile corporatiste, pentru un recital de 40 de minute, sume la care se adaugă și TVA, plus cazare la hotel de patru stele, pentru echipa ei, formată din 13 persoane, la concertele desfășurate în afara Bucureștiului. Ține la preț, negociază, are trei copii, are nevoie de bani.”, au declarat surse pentru impact.ro.

Câţi bani încasa Alex Velea la începutul carierei

Artistul se poate mândri cu o echipă de oameni talentați și muncitori, dar și cu un trecut plin de încercări, dar în aceeași măsură plin și de reușite. Alex Velea și-a readus aminte, în cadrul unui podcast, cum gândea la începutul carierei. Dacă acum Velea câștigă mii de euro pentru evenimentele la care merge și cântă, în trecut, artistul urca pe scenă pentru 2.000 de lei, dar nu asta conta, ci faptul că publicul îl iubea.

Speak, colegul și prietenul lui Velea, a dezvăluit cât de greu le-a fost la începutul carierei. Banii erau foarte puțini, nu știau exact ce trebuie să facă pentru a avea succes din punct de vedere financiar, dar erau fericiți că aveau haine bune și ce să mănânce.

„Speak: Tu atunci cântai pe 2000 de lei.

Alex Velea: Nu mai știu …

Speak: Știu eu! Nu eu luam banii? Eu și conduceam, eu luam și banii

Alex Velea: Erai și tour manager, și DJ și tot …

Speak: Dar eram serioși, ne făceam treaba. Ne-am mai luat și țeapă … Dar, eu din ce știu, cum vedeam noi treaba, noi mai mult visam atunci, noi nu știam business-ul.

Alex Velea : Nu, nu aveam nicio treabă cu business-ul, dar eram fericiți că ni se întâmplă ce ne doream. Adică, ne hrăneam din energia aia. Când vedeam oamenii că urlă, ne simțeam … „Mamă, ne iubesc ăștia! Ce tare!”, exact ce trebuie să simți, de fapt, și ce trebuie să te ghideze. Nu ne interesau banii … ne interesa să avem haine, să fim băgați în seamă, să vorbim și să avem ceva în buzunar, dar nu să strângem. Nu ne interesa asta. „, a dezvăluit Alex Velea.

