Câți lei a primit amendă un bucureștean pentru că a aruncat un muc de țigară pe jos

De acum înainte, fumătorii trebuie să fie foarte atenți atunci când doresc să scape de chiștocul de țigară. Nu de puține ori, cei care își aprind țigara aruncă pe jos chiștocul rămas, fără să se sinchisească. Gestul nu este numai reprobabil, ci și unul care – atenție! – atrage după sine o amendă usturătoare.

Pe pagina grupului de Facebook ”Ești din Rahova dacă…” a fost postat un adevărat semnal de alarmă destinat tuturor fumătorilor.

”Haideți sa va povestesc și vouă. Zilele trecute, politia a început sa dea amenzi drastice pentru fumătorii care arunca mucurile de la țigări pe jos. Amenda este doar 2000 RON. Ca și element surpriza, polițiștii sunt în civil. Și uite asa nu mai avem griji cu bugetul. Asa ca maaaare atentie. Scuturați jarul și parașutați în primul cos ce rămâne.

App, siguranță și încredere”.

Bineînțeles, nu au lipsit comentariile, cu atât mai mult cu cât subiectul este unul foarte incitant.

”Bravo lor, asa ne trebuie daca nu se poate civilizatie decat cu forta!!”, ”Stiu ca in Germania era asa ceva la un moment dat, dar pe autostrada parca. Urmareau sa vada daca arunci mucurile pe geam si pac amenda”, ”Este vreo lege ceva in acest sens?”, ” Pai daca pentru un muc care se dizolva in cateva ore daca-l calci de 2-3-4 ori in picioare iti da amenda 2000 de lei… Pai daca arunci ceva din plastic care evident nu se dizolva in timp amenda cat mai este?”, ”Da pentru bisnitarii de la piata nu s-au inventat amenzi? Tare mult m-as bucura sa-i vad cum dispar, ocupa juma de trotuar cu tarabele lor montate… si taxe yoc”, ”Si politistii care fumeaza in uniforma?”, au fost câteva dintre comentariile postate de internauți.