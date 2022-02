Câţi lei a putut să dea Cătălin Măruţă pe o pereche de blugi. Nu l-au crezut până când nu a arătat bonul fiscal

Cătălin Măruță este unul dintre cei mai cunoscuţi prezentatori din România. Emisiunea pe care o moderează la ProTV se bucură de un real succes de foarte mulţi ani, iar pentru că este urmărit de milioane de oameni partenerul Andrei îşi doreşte întotdeauna să aibă apariţii impecabile în faţa fanilor. Recent, vedeta a dezvăluit ce sumă a cheltuit pentru două perechi de blugi.

Cătălin Măruţă a muncit din greu pentru a ajunge unde este astăzi, iar cu trecerea timpului a încercat să îmbunătăţească emisiunea pe care o prezintă de atâţia ani. Se pare că şi look-ul său a suferit modificări de-a lungul anilor. Pentru că îşi doreşte să fie în pas cu moda atunci când apare pe micile ecrane, acesta își achiziționează cele mai calitative piese vestimentare.

CITEŞTE ŞI: CĂTĂLIN MĂRUȚĂ REVINE PE MICILE ECRANE, DUPĂ O PAUZĂ DE IZOLARE. PREZENTATORUL VA MODERA DOUĂ EMISIUNI LA PRO TV

Printre hainele sale preferate se numără blugii, iar acest lucru a fost observat cu siguranţă de cei care îl urmăresc. Cu puțin timp în urmă, le-a arătat fanilor de unde obișnuiește să-i cumpere. Mai exact, prezentatorul are un designer preferat de la care îşi achiziţionează cel mai des hainele. Este vorba despre Adina Buzatu.

Pe site-ului acesteia, o pereche de blugi bărbătești valorează 595 de lei, însă Cătălin Măruță nu se uită la bani atunci când vine vorba de calitatea produselor.

„În weeend am un eveniment, iar ieri am fost la prietena mea pentru costum și am găsit blugii ăștia senzaționali.

Vi-i arăt pentru că la un moment dat tot am primit mesaje „De unde sunt blugii?”. Erau niște blugi în genul ăsta, albastru și asta voiam să vă zic, că are niște chestii fabuloase. Și să nu vă aud că vă arăt blugii pentru că, nu știu, am eu vreun „deal” sau ceva. Uite aici și factura fiscală, ieri, frumos. Așadar, v-am arătat cum stau lucrurile. Asta o fac pentru că îmi plac foarte mult blugii aceștia și am zis, dacă vă interesează, să știți”, a dezvăluit cunoscutul prezentator TV.

Cum a ajuns Cătălin Măruță în televiziune

În ciuda faptului că are studii într-un alt domeniu, primul job al lui Cătălin Măruță a fost la radio, semn că lumea media l-a atras mai mult. De la radio și până la televiziune a fost un singur pas., iar următorul job a fost la TV Super Nova. Apoi, acesta s-a făcut remarcat la Trupa DP 2, care a devenit ulterior Tonomatul de pe 2.

Până să ajungă la ProTV a mai avut şi alte colaborări precum prezentarea show-ului Eurovision sau emisiunea de la Realitatea TV, „Trezeşte-te la realitate cu Măruţă”. În 2017 însă, soțul Andrei a început să prezinte emisiunea Happy Hour, care în 2013 a devenit „La Măruţă”.

Sursă foto: Instagram