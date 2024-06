Caz rarisim! Cum arată bebelușul care s-a născut cu o dantură completă? Ce afecțiune are

Creșterea dinților este un proces biologic normal, însă există cazuri în care lucrurile se petrec mai devreme de termen. Este și cazul unui nou-născut din America. Fetița s-a născut cu dantura completă, situație care a îngrijorat-o pe mama sa. Femeia și-a făcut publică povestea pe o rețea de socializare, acolo unde a publicat imagini cu bebelușul.

Dacă – în mod normal – primii dinți la bebeluși apar în jurul vârstei de 6-12 luni, există și cazuri în care nou – născuții se nasc cu o parte din dinți sau chiar dantura completă. Sunt cazuri destul de rare, aproximativ unul din 2.000 de bebeluși se naște cu dinți fetali.

Citește și: SE PREGĂTEŞTE LEGEA PRIN CARE TIK TOK AR PUTEA FI INTERZIS! PROTESTE DIN PARTEA REPREZENTANŢII REŢELEI DE SOCIALIZARE

Este și cazul unei fetițe din America. Proastă mămica a rămas șocată când și-a văzut copila – abia născută – cu o dantură completă și perfect aliniată. Imaginile cu cea mică s-au viralizat în mediul online: „Fiica mea s-a născut cu un set de complet de dinți și eu sper să fac posibilă conștientizarea acestei afecțiuni”, a scris mămica în dreptul fotografiei cu cea mică.

Mămica a primi numeroase comentarii din partea utilizatorilor, printre ele de la câteva mămici. Una dintre ele menționând că cea mică s-a născut cu dantura completă din cauza unei afecțiuni rare. Afecțiunea poartă numele de ”dinți fetali”.

„Nu am mai văzut așa ceva!”/ „Nu am mai văzut un set complet de dinți natali până acum!”/ „De obicei dinții natali sunt unu, maxim doi”/ „Nepoțica mea are dinți natali, dar doar doi, în partea de jos. E o afecțiune destul de rară”, sunt o parte dintre comentariile lăsate la postarea din mediul online.