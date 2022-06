Caz rarisim în România! Cum a reușit Mălina din Pașcani să ia 10 la Evaluarea Națională 2018, media 10.00 în liceu și 10 la Bacalaureat 2022, ieri

Caz rarisim în România! Mălina din Pașcani a reuşit să obţină nota 10 la Evaluarea Națională 2018, media 10.00 în liceu și 10 la Bacalaureat 2022, ieri.

O tânără absolventă a Liceului Teoretic ”Miron Costin” Pașcani, a reuşit de-a lungul anilor să facă performanţe la şcoală cu multă muncă şi determinare.

Este vorba de una dintre șefele de Promoție 2022, Maria Mălina Harasim care a obținut singura medie de 10, din municipiu, la bacalureat. Și asta nu e tot. A obținut media 10 la Evaluarea Națională și tot cu 10 a absolvit și liceul.

În continuare, Maria Mălina Harasim vrea să urmeze studiile Facultății de Drept.

Un tânăr din Sibiu a reuşit să obţină nota maximă la Bac

Pavel Mihăilescu a urmat cursurile Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” din Sibiu, profilul Științe ale Naturii Bilingv, engleză. Tânărul a dat Bacalaureatul la Limba Română, la Matematică și la Anatomie. Nu se aștepta să promoveze examenul cu media 10 deoarece a avut emoţii la anatomie.

„Vă spun sincer că nu mă așteptam. Am învățat mult, dar nu mă așteptam la note perfecte. La matematică nu am avut niciun fel de emoții. Chiar dacă subiectele au fost ușoare, pot spune, mândru de mine, că oricât de grele ar fi fost tot aș fi luat această notă.

La română nu am fost foarte sigur, deși am respectat baremul și am scris cât de bine și cât de frumos am putut și, sincer să fiu, cele mai mari emoții le-am avut la anatomie. Acolo, la subpunctul C, de la ultimul exercițiu a picat fiziologia analizatorului cutanat și în dimineața cu examenul am spus să învăț asta, dar n-am făcut-o și exact asta mi-a picat. Recunosc că m-am blocat puțin când am văzut, dar se pare că m-am descurcat”, a povestit Pavel Mihăilescu după aflarea rezultatelor.