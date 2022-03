Caz șocant în Iași! Un vatman și două controloare au fost bătuți într-un tramvai: ”Am blocat ușile”

Ziua în amiaza mare, un vatman și două controloare au fost bătuți în tramvai de către doi indivizi recalcitranți. Iată motivul de la care a pornit altercația!

Un vatman și două controloare au fost bătuți într-un tramvai din Iași

Scenele desprinse dintr-un scenariu de film nereușit au avut loc în Iași, pe data de 1 martie. În zona Alexandru, mai exact între stațiile Zimbru și Minerva, doi bărbați au devenit violenți când cele două controloare le-au cerut să prezinte biletele de călătorie. Cel mai probabil indivizii s-au gândit să ”rezolve” situația cu violență. Lucrurile au devenit și mai tensionată în momentul în care li s-a cerut să poarte masca de protecție.

În doar câteva clipe, cei doi agresori și-au ieșit din minți și au început să le bruscheze pe cele două controloare. Vatmanul tramvaiului, martor la cele întâmplate, a încercat să aplaneze conflictul și a sărit în apărarea femeilor. Atât le-a trebuit celor doi bărbați, care au devenit și mai agitați, moment în care lucrurile au scăpat de sub control. Se pare că cei doi indivizi erau sub influența alcoolului:

”Când am încercat să intervin, cei doi bărbați, care erau sub influența băuturilor alcoolice, s-au năpustit și asupra mea. Nu știam ce să fac în acel moment și unde să sun prima data, la dispecerat sau la Poliție.

Nu am putut sta cu mâinile în sân atunci când cei doi bărbați le bruscau și le înjurau pe colegele mele… Am ieșit din cabină și am încercat să liniștesc spiritele. Unul dintre cei doi agresori, un bărbat mai masiv ca mine, mi-a pus mâna în gât. Noroc că au intervenit alți călători care l-au luat de pe mine pe bărbat.

Nu am putut opri între stații, am oprit la Familial. Nu știam ce să fac inițial, unde să sun? Am anunțat dispeceratul și cei de acolo mi-au spus să sun la 112. Am sunat la Poliție, am blocat ușile și le-am spus călătorilor că dacă vor să coboare, o pot face doar pe ușa din față. În acest fel am încercat să îi blochez pe bărbații recalcitranți până când ajungea Poliția”, a povestit vatmanul Constantin Cobiliță.

Potrivit vatmanului agresat, acest gen de atacuri se petrec destul de des în Iași. Constantin Cobiliță susține că viața le este pusă în pericol la locul de muncă. Pus în fața faptului împlinit, vatmanul a fost nevoit să blocheze vagonul timp de 30 de minute până la sosirea unui echipaj de Poliție.

Reprezentanții IPJ Iași au menționat că cei doi agresori au fost sancționați în urma conflictului din tramvai:

„Polițiștii au aplicat două sancțiuni contravenționale, conform legii 61/1991, pentru tulburarea liniștii și ordinii publice”, au declarat IPJ Iași, potrivit BZI.ro

Sursa foto: Arhivă CANCAN