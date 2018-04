Caz socant intr-o scoala! Elevii parca au luat-o razna si au intrat in transa. Parintii lor se tem ca ar putea fi posedati de diavol si au cerut ajutorul preotilor VIDEO

Momentele socante s-au petrecut cat elevii erau la scoala.

Parintii acestora sunt acum disperati si au cerut ajutorul unor preoti. Oamenii au marturisit ca s-au speriat teribil atunci cand au vizionat o inregistrare facuta de catre profesori, in care elevii parca au intrat intr-o stare de transa.

Totodata, ei se tem ca elevii ar putea fi posedati de cel necurat, pentru ca in timp ce stateau intr-o pozitie nefireasca, fiind arcuiti de la mijloc in sus, copiii au inceput sa strige lucruri socante, dar si sa ii ameninte cu moartea pe cei aflati in preajma.