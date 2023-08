Ce a ajuns să facă Giuliano Stroe, supranumit „Micul Hercule”. Copilul minune al culturismului a apucat-o pe alte căi

Giuliano Stroe a devenit cunoscut pe când avea doar 5 ani, atunci când a intrat în Cartea Recordurilor ca fiind cel mai puternic copil din lume. Anii au trecut, iar cel poreclit „Micul Hercule” a ajuns la vârsta de 19 ani. În ciuda faptului că mulți s-ar fi așteptat să practice culturismul la nivel profesionist, el a început o carieră în box.

Giuliano Stroe a intrat în atenția publică la o vârstă fragedă, datorită formei sale fizice și puterii nemaiîntâlnite la un copil de vârsta lui. În anul 2010, pe când avea doar 5 ani, el a stabilit recordul pentru cele mai multe flotări la 90 de grade. Mai exact, Giuliano a reușit să facă 20 de flotări, doborând recordul anterior de 12.

Cu ce se ocupă Giuliano Stroe, cunoscut drept „Micul Hercule”. Vrea să performeze într-un alt sport

Anii au trecut, iar Giuliano Stroe a ajuns la vârsta de 19 ani. Chiar dacă a renunțat la gimnastică și la acrobațiile care l-au făcut cunoscut, el nu a renunțat să facă sport. Totuși, Giuliano nu practică culturismul la nivel profesionist, așa cum probabil s-ar fi așteptat foarte mulți. El a început însă o carieră în box. Recent, Giuliano a participat la Campionatul național de box sub 22 de ani și a ajuns până în finala categoriei 67 de kilograme, unde a fost învins.

La scurt timp după această înfrângere, Giuliano Stroe a postat pe pagina sa de Facebook o fotografie în care apare având pe față semnele luptei. Totodată, el și-a anunțat fanii că a pierdut meciul și le-a mulțumit tuturor pentru susținere.

„În seara asta am pierdut la puncte, dar a fost un meci bun cu un nivel mediu de dificultate. Vă mulțumim prietenilor pentru susținere și încurajare”, scris Giuliano pe Facebook.

Urmăritorii lui Giuliano au comentat însă pozitiv la fotografia sa și l-au încurajat în ciuda înfrângerii suferite. Mai mult, unii s-au arătat interesați de meciurile lui Giuliano și unde ar putea fi ele văzute. Multe dintre comentarii sunt în limba engleză, venite de la fanii din toată lumea.

„Felicitări și mult noroc pe mai departe, cum putem vedea meciurile lui Giuliano?” / „You’re always Will be our champ (Vei fi mereu campionul nostru” / „Dude you’re a great boxer have you thought about mma or even pro wrestling( Omule, ești un boxer grozav te-ai gândit la mma sau chiar la lupte profesioniste)” / „Well done Giuliano, so proud of you no matter what the results were (Bravo Giuliano, sunt atât de mândru de tine indiferent de rezultate)”, sunt câteva dintre comentariile internauților.

