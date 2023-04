Ce a descoperit o femeie din Bucureşti într-o felie de pască, de la supermarket? Când a muşcat din ea, să leşine

O femeie care a cumpărat o pască de la un supermarket din București a trăit un şoc în momentul în care a vrut să o mănânce. După surpriza neplăcută de care a avut parte, clienta este decisă să reclame întreaga situaţie la ANPC.

În perioada sărbătorilor, de pe mesele românilor nu lipsesc preparatele tradiţionale. Cei care nu au prea mult timp să stea în bucătările, aleg să cumpere mâncărurile din magazine. O femeie din Bucureşti a optat pentru această variantă, fără să se gândească vreo secundă ce s-ar putea întâmpla.

Clienta a mers într-un supermarket de unde a cumpărat o felie de pască. Surpriză însă, în interiorul preparatului a găsit, nu una, ci două foi de carton. Revoltată, a filmat momentul, iar acum este decisă să reclame situaţia la ANPC.

„Ne-am bucurat că luăm ceva proaspăt. Acasă am avut marea surpriză ca această pască să conțină bucăți de carton. Două rânduri. Am constatât că nu se tăia. Cuțitul nu tăia normal cum se taie o pască, ușor”, a spus clienta dezamăgită.

„Era caldă. Erau zeci de oameni care cumpărau păscuțele astea. Voiam să și împart din ea”, a mai adăugat femeia.

Cât a plătit femeia pentru pentru bucata de pască

Pasca nu cântărea nici 700 de grame şi a costat-o pe femeie 27 de lei. Supermarketul din care a fost cumpărat produsul aparține unui lanț franțuzesc de magazine.

Femeia nu vrea să treacă cu vederea situaţia şi are de gând să facă o reclamaţie.

„Deci au pus blatul, un rând de carton, un rând de cocă, că nici coaptă nu este, și următorul strat”, a mai spus cumpărătoarea înșelată.

Cu doar câteva zile înainte de acest incident, Sorin Mierlea, președintele InfoCons, a tras un semnal de alarmă şi i-a sfătuit pe români să fie atenţi în momentul în care merg la cumpărături, dar cel mai important, să păstreze bonul fiscal al produselor pe care le achiziţionează.

„Chiar dacă discutăm de sărbătorile pascale sau în orice perioadă a anului este important să luăm bonul fiscal și să îl păstrăm, măcar cât avem produsul respectiv, pentru a face dovada de unde am cumpărat, ce am cumpărat și când am cumpărat pentru a face o reclamație eficientă. În momentul în care identificăm că produsul este neconform trebuie să facem o reclamație ca și cei după noi să nu mai pățească același lucru”, a transmis Sorin Mierlea, președintele InfoCons.