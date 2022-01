Ce a pățit Andreea Ibacka de Revelion. Soția lui Cabral de la Pro TV a făcut mărturisiri

Anul trecut, Andreea Ibacka a devenit, din nou, mămică, lucru ce a bucurat-o enorm! Recent, însă, soția lui Cabral de la Pro TV a mărturisit că a intrat în Noul An cu veselie și cântec, mai ales din partea fiicei sale, dar nu avusese parte de odihnă, dormind puține ore noaptea.

Andreea Ibacka a petrecut sărbătorile de iarnă în familie, alături de soțul ei, Cabral, dar și de copii, Namiko și Tiago. Pe Instagram, aceasta a mărturisit că Revelionul a fost unul magic, alături de familie, însă nu a reușit să se odihnească, dormind, iar, doar trei ore noaptea.

”2022 a început cu un superb foc de tabără, cu fii-mea cântând cu patos ba “mulți ani trăiască”, ba “ani de liceu” (la 3 ani, revin cu proba video), cu doar 3 ore de somn pe noapte (clasic) și multe zâmbete alături de pitici. Sper că voi ați petrecut frumos, că îi aveți pe cei dragi aproape și ca mini vacanța aceasta v-a mers la suflet. Să avem un an nou magic, mai bun ca toți de până acum”, a scris Andreea Ibacka pe Instagram.

Andreea și Cabral Ibacka au devenit, recent, părinți

Recent, Andreea Ibacka a născut, iar Cabral a devenit tătic pentru a treia oară. Partenera sa de viață a adus pe lume un băiețel. Micuțul a avut aproape trei kilograme și jumătate la naștere și a primit nota zece din partea medicilor.

„Am fost copleșită de foarte multe mesaje și emoții. Vă muțumesc din suflet! Am născut! Cabral, eu nu mai sunt grasă! Nu știu despre tine… Marți s-a întâmplat minunea din viața noastră. Am intrat în travaliu, așa cum mă așteptam, așa cum nu eram sigură că o să mi se întâmple pentru că prima oară în 41 de săptămâni nu a vrut să fie. M-a dus soțul, sunt singură la maternitate, așa cum se întâmplă în perioada asta. Suntem foarte bine, atât eu, cât și bebe. Suntem mega fericiți, suntem niște norocoși. (…) Bebe ste incredibil, este un băiețel super cuminte. Nici nu știu cu cine seamănă, cu taică-su în niciun caz. Mănâncă, doarme, e foarte liniștit. La naștere a avut 3.420 de grame și 52 de cm, nota 10, premiant. Astea sunt întrebările clasice, din oficiu am dorit să răspund”, a scris Andreea Ibacka pe social media.

Sursă foto: arhivă Cancan