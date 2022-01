Ce a pățit Daniela Crudu după ce s-a îmbrăcat așa de Revelion, în Kenia. Cum au reacționat africanii când au văzut-o

Daniela Crudu a ales să își petreacă noaptea dintre ani departe de România, în îndepărtata Africa, în Kenia. Chiar dacă acolo nimeni nu știe cine este Cruduța, felul în care a ales să se îmbrace a ales atenția băștinașilor, care au fost extrem de încântați de prezența ei.

Un deux pieces auriu, format dintr-o fustă mulată, mai scurtă în față și mai lungă în partea din spate și o camășă cu decolteu adânc, legată chiar sub sâni, a fost ținuta pe care Daniela Crudu a ales să o poarte de Revelion.

Pe Instatory, Cruduța a postat mai multe fotografii, însă, una a atras atenția tuturor: cea în care este ținută în brațe de nu mai puțin de cinci bărbați africani, îmbrăcați extrem de sumar!

Daniela Crudu s-a retras din televiziune

Daniela Crudu s-a retras din televiziune și a mărturisit că nu mai este tentată să revină pe micile ecrane. Vedeta a dezvăluit și din ce câștigă bani în momentul de față, după ce a renunțat la proiectele TV.

Daniela Crudu s-a reorientat spre alt domeniu, iar acum câștigă bani frumoși din contractele de imagine. Face publicitate pentru diverse branduri și este MC la diverse evenimente.

„Cam atât fac, am contracte de imagine. Dar nu mă plâng, îi mulțumesc lui Dumnezeu, am tot ce-mi doresc. Am și evenimente ca MC, prezint în câteva cazinouri, am contacte cu o casă de pariuri sportive, apoi cu votcă și la haine”, a declarat Daniela Crudu, în urmă cu ceva timp.

Sursa foto: Insatagram