Ce a păţit un bărbat din Mangalia, care a cumpărat un miel de 12,5 kg! De necrezut ce a descoperit acasă

Sărbătorile Pascale se apropie cu pași repezi, iar majoritatea românilor au intrat deja în febra pregătirilor. De pe mese nu vor lipsi preparatele tradiționale, ouăle roșii, dar nici friptura de miel. Din cauza prețurilor ce s-au mărit considerabil în piețe și magazine, foarte mulți preferă să cumpere carnea direct de la crescători, deoarece se gândesc că este mai ieftină. Iată prin ce situație a trecut un bărbat din Mangalia, după ce, recent, a achiziționat un miel. Și-a dat seama că a fost păcălit abia când a ajuns acasă.

Românii își doresc să aibă mese îmbelșugate atunci când sărbătoresc un eveniment important. În acest an, oamenii sunt mult mai atenți pe ce cheltuie banii și sunt în căutarea celor mai bune oferte. Din păcate, mulți nu țin cont de faptul că în spatele prețurilor mici se pot ascunde înșelătorii.

Ce a descoperit bărbatul, după ce a ajuns acasă

Un bărbat din Mangalia și-a cumpărat un miel de la un crescător, pentru care a plătit suma de 450 de lei. Vânzătorul l-a asigurat că animalul are 12,5 kg, însă, în momentul în care a ajuns acasă și a verificat, de fapt, cumpărase un miel de 10 kg.

Furios, bărbatul a publicat pe rețelele de socializare un mesaj în care a povestit tot ce i s-a întâmplat. Mai mult, acesta a dorit să tragă un semnal de alarmă și să îi avertizeze și pe alții să nu treacă printr-o astfel de situație.

„Bună ziua! Vreau sa vă avertizez dacă cumpărați miel tăiat din Mangalia să fiți atenți la greutate! Astăzi am cumpărat un miel care conform cântarul vânzătorului avea 12,5 kg plătind 450 lei! Ajungând acasă, urma să împart mielul cu un prieten, am recântărit mielul și stupefiat am văzut că de fapt avea doar 10,2 kg! Am folosit un al doilea cântar! Aceeași greutate! Deci, să fiți atenți și aș sugera să aveți cântarul vostru pentru o reverificare!

Îmi pare rău că nu am luat numărul mașinii din care se vindea carnea de miel, dar voi trece din nou pe acolo și o să o recunosc pe vânzătoare și o să fac publică fotografia cu ea și a mașinii! Să aveți o zi frumoasă!”, a povestit bărbatul.