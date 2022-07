Ce a pățit un român care a mers în Thassos? Riscă să rămână paralizat

Un român care se afla în vacanță în Grecia a fost grav rănit. Bărbatul a intrat în apă în Skala Kallirachis, dar nu a ținut cont de atenționările autorităților. Oficialii eleni au dezvăluit care a fost cauza accidentului.

Grecia este una dintre destinațiile preferate de români, mai ales pe timpul verii. În această situație este și un bărbat care a ales insula Thassos. Când a ajuns acolo, a decis să facă scufundări, dar nu a procedat așa cum ar fi trebuit.

Românul nu a ținut cont de regulile impuse pentru o scufundare în siguranță. Ca urmare, aventura sa i-a adus o lovitură gravă la gât . În aceste momente, riscă să rămână paralizat din vina impactului. (CITEȘTE ȘI: Ce a pățit un bărbat după ce a făcut abuz de suplimente alimentare? Medicii au fost șocați)

Ce au transmis autoritățile din Thassos, după ce românul a fost rănit

După ce pățania românului a ajuns în atenția autorităților, oficialii au transmis regulile de bază pentru scufundări în siguranță.

„O primă regulă este respectarea legii aerului. Trebuie să respiri continuu, să nu îţi ţii respiraţia niciodată, și să îţi egalizezi presiunea în urechi. Acest lucru se face ţinându-te de nas şi încercând să expiri, fără să dai aerul afară, până simţi în ureche că s-a egalizat presiunea, de o parte şi alta a timpanului. Este acelaşi mecanism pe care îl folosim atunci suntem în avion sau la munte, la o altitudine mai mare, şi simţim că ni s-au înfundat urechile.

În plus, există anumite limite de timp pentru fiecare metru în adâncime la care ne scufundăm. Nu depăşim aceste limite, de exemplu la 30 de metri poţi sta 30 de minute. Fiecare adâncime are limite de presiune. În plus, nu ieşim dintr-o dată la suprafaţă. Trebuie să ieşim afară încet, metru cu metru”, au transmis autoritățile din Thassos, citate de newsweek.ro. (CITEȘTE ȘI: Rabla pentru Electrocasnice. Cum poţi lua banii de la stat şi ce reguli trebuie să îndeplineşti)