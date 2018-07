Ce a păţit un român care s-a întors dintr-o excursie în Franţa la un chioşc RATB din zona Aeroportului Otopeni!

Constantin Ţăpuş, din Târgu-Jiu, s-a întors în urmă cu o săptămână şi jumătate dintr-o excursie în Paris. A ajuns pe Aeroportul Otopeni şi a mers să-şi cumpere un bilet la un chioşc RATB, dar funcţionarul i-a răspuns în doi peri şi i-a reproşat că nu şi-a luat ochelarii.(CITEȘTE ȘI: JUDECĂTORII I-AU ”CONFISCAT” VILA LUI DAN DIACONESCU!)

Constantin Ţăpuş a povestit toată întâmplarea pe care a resimţit-o ca un şoc mai ales după o perioadă petrecută în Franţa. ”Mă întorceam în data de 30 iun 2018, la orele 20,00 şi 10 minute cu avionul KJWS77 de la Paris de la Aeroportul Otopeni. Am coborât în staţia de sosiri şi m-am dus la chioşcul în care se vindeau bilete pentru cursa Otopeni –Gara de Nord, unde am avut un dialog cu funcţionarul de acolo: «- Bună seara, va rog să-mi spuneţi când pleacă autobuzul spre Gara de Nord ? – Uitaţi-vă, ca e un tabel pe geam şi scrie acolo! – E întuneric, am o vârstă şi nu am ochelarii la îndemână şi nu văd bine ! – Pleacă la ora 21,00 şi când mai plecaţi la drum să vă luaţi ochelarii cu dumneavoastră!»“, a povestit cetățeanul, potrivit adevărul.ro

Mai mult decât atât, bărbatul susține că, într-o altă ţară, funcţionarul ar fi fost dat afară. El a depus o plângere împotriva acestuia: „Veneam dintr-o ţară unde un funcţionar sau angajat pentru un astfel de comportament era dat afara în secunda doi. Am făcut plângere faţă de comportamentul acestuia“.

RATB şi-a cerut scuze

În urmă cu puţin timp, târgujianul a primit şi răspunsul de la RATB, care îl anunţa că va lua măsuri cu angajatul: „Stimate domnule Ţăpuş, Ca urmare a mesajului dumneavoastră, înregistrat cu nr. 41180, vă transmitem că regretam cele întâmplate şi vă comunicam că R.A.T.B. nu tolerează şi nici nu permite comportamentul nepotrivit al angajaţilor, aceştia fiind sancţionaţi atunci când se constata încălcări ale prevederilor Codului Muncii şi ale Regulamentului Intern. Fiecare sesizare primită la adresa unui salariat este înscrisă în fişa sa personala şi se ţine cont de aceasta la evaluarea anuală a angajatului. În vederea evitării unor situaţii similare pe viitor s-a luat măsura atenţionării casierului reclamat, insistându-se pe aspectele vizând comportamentul civilizat, demn şi politicos în relaţiile cu clienţii, iar activitatea sa va fi monitorizată. Facem precizarea că, până în prezent, nu s-a înregistrat cu astfel de sesizări. Va rugăm să primiţi scuze pentru neplăcerea produsă şi totodată vă mulţumim pentru că ne ajutaţi să corectăm unele deficienţe survenite în activitatea noastră!“.