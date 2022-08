Ce a păţit un turist român după ce a trecut pe culoarea roșie a semaforului în Grecia: „Poliția a apărut de nu știu unde…”

Un turist român a avut parte de o experienţă neplăcută în concediul pe care l-a petrecut în Grecia. Bărbatul a mărturisit faptul că a trecut pe culoarea roşie a semaforului din greşeală, iar potrivit declaraţiilor sale, se pare că poliţiştii au fost extrem de duri.

Turistul a relatat întreaga păţanie pe un grup dedicat turiștilor care aleg destinații elene. Bărbatul i-a întrebat pe internauţi dacă măsurile luate de autorităţi au fost în conformitate cu legea.

„Astăzi, în jurul orei 17:00, am trecut pe culoarea roșie a semaforului fără să îmi dau seama. Poliția a apărut de nu știu unde în spatele mei și m-au oprit pe dreapta. Mi-au reținut permisul, m-au amendat cu suma maximă de 700 de euro și, pe lângă asta, mi-au fost reținute și plăcuțele de înmatriculare împreună cu talonul mașinii.

Aș vrea să știu dacă este legal să se rețină plăcuțele de înmatriculare din moment ce în legislația lor scrie că pentru aceasta abatere plăcuțele nu se rețin. Precizez că nu era niciun indicator cu STOP, ci doar semaforul. Se poate plăti amenda pe jumătate sau integral? Și după ce o voi plăti îmi recuperez tot ce mi s-a reținut pe loc?”, scrie turistul, pe grupul de discuții Forum Grecia.

Cum au reacţionat internauţii

Problema românului nu i-a lăsat indiferenţi pe internauţi. Aceştia s-au împărţit în două tabere, iar dacă unii au simțit să îi ofere informaţii şi l-au compătimit, alţii au sancţionat drastic comportamentul său.

„Bine ți-a făcut! Doar pentru că ai condiționat semaforul de semnul ‘stop’ arată că ai luat permisul pe ouă și ești pericol public”/ „Ați avut noroc! Plătiți amenda cât mai repede. Puteau să vă rețină și pe dumneavoastră. Acum câțiva ani am trecut pe galben la semafor și am primit amendă, reținut talon, permis și pașaport. Am plătit amenda a doua zi”/ „Din ce știu s-a modificat de curând codul rutier – nu mai exista 50% din amendă, se achită integral. Plăcuțele și talonul se rețin aproape pentru toate contravențiile,

actele de identitate nu se rețin (asta o fac pentru străini doar ca să fie sigur că plătiți amenda, bănuiesc că nu e legal)”, au fost câteva dintre comentariile internauţilor.