Ce a pățit Viviana Sposub, la scurt timp după ce s-a despărțit de George Burcea: ”Am început să țip!”

Viviana Sposub a trecut printr-o situație neașteptată, la o terasă din Capitală. După sperietura pe care a tras-o, fosta parteneră a lui George Burcea nu a mai zăbovit nici măcar un minut la restaurant, a luat mâncarea la pachet și a plecat acasă. Iată ce i s-a întâmplat.

Viviana Sposub a devenit cunoscută publicului după ce a participat în mai multe emisiuni TV. Are o carieră în plină ascensiune pe care a pus-o pe pauză de câteva luni pentru a-și îndeplini una dintre cele mai mari dorințe ale sale: să ajungă în America. Acolo, lucrurile nu au mers așa cum ea și-a dorit, însă a rămas cu o experiență pe care nu o va uita niciodată.

Ghinioanele s-au ținut lanț de vedetă în ultima vreme și asta pentru că nici pe plan amoros situația nu a fost mai roz. Șatena a anunțat în urmă cu câteva săptămâni că s-a despărțit de George Burcea. Sursele CANCAN.RO au aflat că între cei doi lucrurile nu mai mergeau bine de o bună perioadă de timp, iar ruptura s-ar fi produs de când erau în SUA. (VEZI MAI MULTE DETALII AICI)

Nu este un secret faptul că tânăra este foarte activă pe rețelele de socializare și îi ține la curent pe fanii săi cu momentele importante din viața ei. Cei care o urmăresc sunt obișnuiți să o vadă pe fosta prezentatoare de la Kanal D mereu cu zâmbetul pe buze, însă recent, aceasta a reușit să îi uimească pe fani, după ce le-a povestit că a trăit un șoc, atunci când se afla la un restaurant.

Mai precis, Viviana a decis să meargă în oraș singură pentru a lua masa, iar în timp ce stătea liniștită la masă și scria niște mesaje, o pisică mare a căzut chiar pe ea dintr-un copac.

„Tocmai am ajuns acasă, am fost prin cartier să mănânc ceva, singură. Deși am anxietatea asta când ies de una singură la masă.

Mi se pare că se uită toată lumea la mine, de data asta am zis ce poate să fie atât de penibil că stau singură la masă și mănânc. Stați să vedeți. M-am gândit să aleg o terasă mai retrasă, unde să nu fie mulți oameni. Am ajuns acolo, era full.

Pe lângă faptul că a durat o oră jumate să vină mâncarea, timp în care am stat singură. Acum ajungem la partea interesantă. După ce am terminat de mâncat, stăteam eu liniștită și mă uitam pe telefon, scriam niște mesaje, iar din copacul de lângă masa mea, a căzut pe mine o pisică. O pisică mare, grea!”, a spus Viviana Sposub pe pagina sa de Instagram.

Viviana Sposub: „Toată lumea s-a întors să vadă ceea ce s-a întâmplat”

În continuare, tânăra a povestit că în prima fază s-a speriat destul de tare, iar oamenii din jurul său nu înțelegeau ce se întâmplă. După ce lucrurile s-au calmat, șateana s-a amuzat de întreaga situație, a cerut mâncarea la pachet și a decis să meargă acasă.

„Vă dați seama că am început să țip. Au început câinii să latre, toată lumea s-a întors să vadă ceea ce s-a întâmplat, s-au ridicat. (…) Vă dați seama ce pisică mare era și de unde a căzut. Am avut o criză de râs și nu puteam să mă opresc, am cerut mâncarea la pachet și am plecat. Asta a fost experiența mea la terasă. Sunt teafără, sunt doar puțin ciufulită..”, a mai spus vedeta pe rețelele de socializare.