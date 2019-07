Ce a povestit un turist străin după un concediu în Eforie Nord: “Foarte jegos”. Ce a găsit

Lunile de vară reprezintă o parte din an în care ”bateriile” sunt reîncărcate, iar marea este o atracție irezistibilă pentru toți turiștii, indiferent dacă sunt români sau străini. Numai că surprizele nu sunt întotdeauna frumoase, iar decepțiile își pun, bineînțeles, o amprentă negativă… de neuitat.

În Eforie Nord, spre exemplu, vacanța mult visată se poate transforma într-un adevărat coșmar. Stațiunea este un șantier, străzile sunt sparte, nu există trotuare în multe zone, iar praful face parte din decor. Firește, turiștii sunt nemulțumiți, cu atât mai mult cu cât lucrările par a continua la nesfârșit.

„Seara ne place foarte mult Eforie Nord, că nu se vede mizeria, dezastrul de pe străzi. Dezolant ce se întâmplă. Noi putem ocoli obstacolele, dar vârstnicii care vin aici pentru tratament nu văd. Sunt expuşi unui pericol. Am fost în vizită şi în Eforie Sud. Am înţeles că, sub aceeaşi umbrelă administrativă, cred că problema este acolo. Cred că ar trebui să audă domnul primar. Suntem români şi trebuie să simţim româneşte litoralul ăsta”, a declarat un turist pentru vacantalamare.stirileprotv.ro.

”Șantierul” Eforie Nord îi nemulțumește, evident, și pe turiștii străini.

„Foarte urât, nu vezi cum sunt drumurile? Jegos, foarte jegos. Este foarte, foarte murdar. Îmi pare rău, trebuie să facă ceva, nu mă mai întorc aici, probabil a fost ultima dată”, a concluzionat un turist străin pentru aceeași sursă. (Citește articolul integral AICI)