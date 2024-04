Ce a scris Mihaela, tânăra care s-a aruncat în gol de la etajul 15 al unui bloc, în biletul de adio. Ți se rupe sufletul!

Mihaele Cheptene și-a pus capă zilelor marți, 16 aprilie 2024. Tânăra de 24 de ani s-a aruncat în gol de la etajul 15 al unui bloc de locuințe din Chișinău. Înainte de a încheia socotelile cu viața, fata a lăsat un mesaj de adio cutremurător.

În urmă cu doar câteva zile, într-un mod tragic, Mihaela Cheptene și-a pus capăt zilelor. Deși avea toată viața înainte, tânăra de 24 de ani s-a aruncat în gol de la etajul 15 al blocului în care locuia. Înainte de a-și pune capăt zilelor, Mihaela a lăsat un bilet de adio pe pagina sa personală de Facebook.

Înainte de a-și încheia socotelile cu viața, Mihaela a dat de înțeles că se afla într-o situație delicată, starea ei emoțională și fizică fiind în dezechilibru, disconfort și neliniște. Tânăra și-a exprimat ultimele emoții simțite înainte să se sinucidă și s-a descris ca fiind ”un parazit al societății” care cheltuie bani și nu face nimic. Nu se mai regăsea în această societate și a dorit ca nimeni să nu fie vinovat pentru decizia sa.

Mesajul de adio al Mihaelei a înduioșat o întreagă comunitate

Nimeni nu-și poate explica ce a făcut-o pe Mihaela să recurgă la acest gest. Apropiații tinerei sunt devastați de durere. Potrivit celor care au cunoscut-o, se pare că viața ei s-a schimbat radical în anul 2019, în urma unui accident rutier. Mihaela a fost lovită de o mașină pe trecerea de pietoni, a trecut prin multiple intervenții chirurgicale și o luptă grea cu recuperarea. În încercarea de a profita de noua șansă la viață, tânăra ar fi încercat să se angajeze la mai multe locuri de muncă, însă nu a fost acceptată în colectiv – fiind de multe ori tachinată din cauză că nu era la fel de rapidă ca restul angajaților.

”Să mă iertați pentru tot, toate. Nu am fost perfectă deloc, am supărat mulți oameni chiar pe care au ținut la mine cu adevărat sau poate și m-au iubit! Îmi cer iertare de la toți oamenii care m-au ajutat mă rog de mă iertați. Pentru că am devenit un parazit al societății cheltui bani și nimic nu fac. Îmi dau seama că fac un păcat foarte mare. Vă rog mult nu învinuiți pe nimeni, eu sunt vinovată pentru psihica mea. Mă doare tot”, a scris tânăra pe pagina sa de Facebook.

Mihaela s-a aruncat de la etajul 15 al blocului în care locuia, iar trupul ei a fost descoperit de un trecător. Echipa ajunsă la locul tragediei nu a mai putut face nimic pentru viața ei, constatându-se decesul.

