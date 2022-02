Ce a spus Nick Casciaro despre relaţia cu Loredana Groza în presa italiană? “Este o artistă cu o inimă imensă”

Nick Casciaro a câştigat cel de-al zecelea sezon ”X Factor” de la Antena 1. Artistul a reușit să cucerească publicul cu cele trei melodii pe care le-a interpretat. Însă toate acestea nu ar fi fost posibile fără ajutorul Loredanei Groza cu care tânărul are o relaţie specială. Iată ce a declarat artistul despre mentorul său în cadrul unui interviu.

După terminarea competiţiei, Loredana Groza şi Nick Casciaro au continuat să colaboreze pe plan profesional, iar între cei doi s-a legat o frumoasă prietenie. Nu de puţine ori, apropierile dintre cei doi au creat multe controverse, ba chiar s-a vorbit şi despre o relaţie.

În acelaşi timp şi presa străină a fost cu ochii pe cei doi, mai ales jurnaliştii italieni, care au avut ocazia să îl cunoască pe artist. Într-un articol publicat pe ladige.it, jurnaliştii dezvăluiau ce a declarat Nick Casciaro despre Loredana Groza imediat după ce a câştigat merele premiu.

„A fost o călătorie incredibilă. Am suferit, m-am bucurat, mi-am pierdut vocea, am vărsat lacrimi , m-am gândit la cele mai întunecate momente din viața mea pentru a redescoperi cea mai caldă și mai intensă lumină. Acesta a fost X-Factor România pentru mine. O renaștere. Vreau să vă mulțumesc din suflet tuturor celor care faceți parte din această „navă spațială” nebună numită X-Factor. Toți cameramanii, regizorul, departamentul de croitorie, machiaj și coafură, producția și autorii. Am întâlnit mari profesioniști, muzicieni de top și oameni grozavi. Mari artiști.

Multumesc Loredana pentru ca ai crezut in mine si ca m-a sustinut mereu! Esti pentru mine cel mai bun antrenor pe care mi l-as putea dori! Pasiunea, generozitatea și marea ta experiență au făcut diferența. Ești un artist cu o inimă și un suflet imens și este minunat să te poți numi „PRITENUL MEU”, a declarat la acel moment tânărul.

De asemenea, acestea au mai vorbit despre faptul că mărturisirea cântăreţului s-a terminat cu o declaraţie inedită.

„Mulțumesc tuturor celor care mă umpleți de mândrie și bucurie cu mesajele voastre pline de iubire. Vă mulțumesc că m-ați primit cu inima deschisă. În cele din urmă, mulțumesc familiei mele pentru că a fost mereu acolo, pentru dragostea necondiționată și sprijinul cel mai pur. Această victorie a venit mulțumită tuturor.

Acesta este doar începutul. De aici începe o nouă călătorie. Scopul? Sari in sus si hai sa aflam impreuna. Te iubesc”, a încheiat un Nick radiant.

Cine este Nick Casciaro, câștigătorul celui de-al zecelea sezon ”X Factor” de la Antena 1

Nick Casciaro s-a născut în Italia, Bolzano, și are vârsta de 32 de ani. Are alură de fotomodel și, încă de mic, a practicat mai multe sporturi, printre care și fotbal, rubgy, patinaj pe gheață sau pe role, dar și sporturi nautice. Iubește să cânte și este o fire atletică. Tânărul a făcut parte din echipa Loredanei Groza. Cei doi au cântat împreună piesa ”The Time of My Life” și au pus în scenă coregrafia din ”Dirty Dancing”.

Mai mult decât atât, câștigătorul celui de-al zecelea sezon se iubește cu o italiancă pe nume Maria Sacchi. Acesta a fost sprijinit de partenera lui pe tot parcursul concursului, arată Adevărul.ro.

