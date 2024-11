Ce afecțiune are Isa, fiica Oanei Roman. Furioasă la maximum, vedeta acuză medicii: „Nimeni nu mi-a…”

Fiica Oanei Roman, probleme de sănătate! Oana Roman trece prin clipe grele de când a aflat că Isa suferă de o afecțiune care nu este foarte des întâlnită la copii. Iată ce i-a ieșit la analize!

Oana Roman traversează o perioadă dificilă după ce fiica sa, Isabela, a fost diagnosticată cu o afecțiune mai puțin întâlnită la copii: rezistența la insulină. După luni de incertitudini, analize și vizite la medici, problema de sănătate a fost identificată datorită unei sugestii venite din mediul online.

Citește și: CUM A REACȚIONAT OANA ROMAN DUPĂ CE A TESTAT CEL MAI SCUMP SANDVIȘ CU ȘUNCĂ ȘI CAȘCAVAL DIN ROMÂNIA? CÂT A COSTAT-O

Deși micuța a fost supusă mai multor investigații medicale, inclusiv analize complexe și ecografii, niciun medic nu a recomandat testarea indicelui HOMA, o analiză esențială pentru depistarea rezistenței la insulină. În cele din urmă, Oana Roman a primit un mesaj pe rețelele sociale care i-a schimbat perspectiva asupra stării de sănătate a fiicei sale.

Rezistența la insulină este o afecțiune metabolică ce implică o funcționare ineficientă a insulinei, hormon responsabil pentru reglarea glicemiei. Această problemă poate conduce la creșteri inexplicabile în greutate și alte complicații. În cazul copiilor, poate fi declanșată de factori precum stresul emoțional intens. Oana a explicat că, în ultimul an și jumătate, fiica sa a trecut prin schimbări semnificative, iar lipsa unui diagnostic corect a complicat situația.

„Datorită cuiva de aici, de pe Instagram, am reușit să îmi dau seama care este problema Isei. Pentru că mergeam cu ea la doctori, îi făceau analize, ieșeau bine, dar nu îi făceau analizele care trebuie. Și niciun doctor nu și-a dat seama și nu mi-a propus să îi fac și alte analize, din păcate. Și, cineva de aici mi-a scris că s-ar putea să abiă o anumită afecțiune și mi-a recomandat un anume tip de analize pe care să i le fac.

Și m-am dus și am cerut acest tip de analize și s-a dovedit că doamna care mi-a scris avea dreptate. Nu mai știu cum o cheamă, dar îi mulțumesc din suflet deoarece, datorită ei, am aflat ce are Isa.

Diferă de la caz la caz. Pentru Isabela am verificat indicele HOMA, care arată dacă există o rezistență la insulină. Nu este o analiză uzuală, mie nu mi-a recomandat-o absolut nimeni, deși un an de zile m-am dus cu Isa la analize constant și repetat. Nimeni nu mi-a recomandat să verific acest lucru. Îi verificasem tiroida, o groază de lucruri, dar nu asta.

Ideea este că, eu nici măcar nu auzisem despre rezistența la insulină, habar nu aveam ce înseamnă. Până când mi-a scris o doamnă și mi-a zis să verific indicele HOMA, pentru că este posibil ca Isa să aibă rezistență la insulină. M-am apucat și am citit despre această afecțiune, după care am văzut întâmplător pe TikTok un filmuleț, pe contul lui Eli Roman, unde o doamnă doctor spunea fix asta.

Rezistența la insulină este atunci când se dereglează niște lucruri și te îngrași și cu aer. Și se declanșează această afecțiune ca un siste, ca un mecanism de protecție pe fond de șoc emoțional. Și atunci am înțeles de ce, în ultimul an și jumătate, Isabela a avut acest… de ce i s-a întâmplat asta și de ce au derapat lucrurile atât de rău. Am înțeles ce am de făcut.

Problema este că eu, timp de un an și ceva, m-am dus cu Isa la nu știu câți doctori, la terapeuți, la nutriționiști, la analize. I s-au făcut toate analizele posibile, inclusiv ecografii de cord și abdominale, și absolut nimeni nu mi-a vorbit despre rezistența la insulină. Noroc cu Instagram și TikTok, rețelele sociale pot fi o minune.

Mai vreau să lămuresc o treabă. Pediatra Isei ne-a recomandat, pe la începutul verii sau primăverii, să mergem la un nutriționist. Și m-am dus la unul care nu era din spital, ci recomandat de o doamnă care era terapeuta Isei la acel moment. Și acest nutriționist, de asta nici nu m-am mai dus a doua oară la dânsa, pentru că i-a recomandat un tip de dietă Isei… M-a pus să îi cântăresc mâncarea la școală, dar nu mi-a recomandat niciun fel de analize. Pe mine m-a mirat foarte tare că un medic nutriționist recomandă o dietă fără să ceară investigații și analize pentru copil. Și ea trebuia să recomande indicele HOMA, dar nu a făcut-o.”, a spus Oana Roman pe rețelele de socializare.