Ce afecţiune medicală are Jorge? De asta l-au dat afară de la Survivor România

Miercuri seara, la consiliul de eliminare, Jorge, concurentul competiției Survivor, care făcea parte din echipa Faimoșilor, s-a prezentat în fața oamenilor, în cârje. Artistul s-a accidentat la picior, motiv pentru care parcursul său în cadrul show-ului din Republica Dominicană s-a încheiat.

În urma accidentării pe care a suferit-o, cu lacrimi în ochi, Jorge a adresat câteva cuvinte de mulțumire colegilor săi, pentru învățăturile cu care a rămas de la fiecare în parte. (CITEȘTE ȘI: DUBLĂ ELIMINARE LA ”SURVIVOR ROMÂNIA”! FAIMOŞII, „DECIMAŢI” LA PRO TV: „MI S-A FĂCUT PIELEA DE GĂINĂ”)

Jorge, eliminat de la Survivor România, din cauza unei accidentări la picior

Deși a dat tot ceea ce a fost mai bun din el și a dorit din toată inima să ajungă în Republica Dominicană, Jorge a trebuit să părăsească emisiunea. Astfel, în urma rezultatelor analizelor, decizia a fost ca el să se întoarcă în România, în vederea unei recuperări desfășurate în condiții normale.

,,Emoție și intensitate și rațiune, pentru că avem rezultatele analizelor. Pentru că, de fapt, iată, ăsta este motivul… suntem aici cu Jorge și avem rezultatele investigațiilor făcute într-un mod extensiv asupra genunchiului tău, Jorge.

Și astfel, pe considerente medicale, pentru a te putea recupera în condiții normale de sănătate și nu în acestea de Survivor, pe care le cunoaștem foarte bine, Jorge, părăsești competiția Survivor România în această seară, în acest consiliu.

Asta este decizia medicală și îți urăm cu toții însănătoșire grabnică, să-ți revii, să te pui pe picioare la propriu și la figurat, cât mai repede!”, i-a transmis Daniel Pavel, în cadrul competiției de la Pro TV. (VEZI ȘI: SCANDAL MONSTRU LA SURVIVOR ROMÂNIA 2023! JORGE ȘI CODRUȚA BEGAN AU FOST ATACAȚI DE COLEGII LOR DIN REPUBLICA DOMINICANĂ)

Jorge: ,,Mă simt un om mult mai bogat”

După ce a fost anunțat de decizia care a fost luată referitore la plecarea lui din Republica Dominicană, Jorge a mărturisit că cea mai mare frustrare a lui a fost că s-a accidentat, deși cu puțin timp înainte primise o ,,avertizare” din partea Universului.

,,Păi, în momentul ăsta domnul Dan, nici nu știu dacă să râd sau să plâng. Sunt foarte frustrat. Domnul Dan, eu chiar mi-am dorit să fiu la Survivor, și eu chiar mi-am dorit să fiu aici.

Și frustrarea cea mai mare este că m-am accidentat într-un moment în care Universul mi-a transmis în dimineața de dinainte de imunitate, mi-a transmis Universul, m-a avertizat. Mi-a zis că n-o să mă bată, dar oarecum o să-mi rup un deget.

Și bine că a zis doar degetul, că nu a zis gâtul, sau ceva, că cine știe ce mi se întâmpla, Doamne ferește! Dar sunt fericit. Îmi bate inima acum ca la un maraton. În același timp, vreau să vă spun, cu mâna pe inimă, că am învățat enorm de multe la Survivor”, a spus Jorge.

(VEZI ȘI: NU ESTE O EROARE! CÂȚI BANI A LUAT VICA BLOCHINA DE LA PRO TV, DE FAPT, PENTRU CELE 4 SĂPTĂMÂNI LA ,,SURVIVOR 2023”)

Jorge, mesaje pline de emoție la adresa colegilor săi

Deși a părăsit Survivor din considerente medicale, Jorge rămâne cu lecții pe care nu le va uita prea curând. În cadrul competiției, artistul a mărturisit că se simte o persoană mult mai bogată din punct de vedere emoțional, iar acest fapt se datorează lecțiilor de viață pe care le-a primit din partea colegilor săi.

,,Aș vrea să las deoparte frustrarea și să spun, cu inima deschisă, că mă simt un om mult mai bogat. Mă simt mai puternic acum, de când am venit aici, la Survivor.

Am învățat de la oamenii ăștia foarte multe. De la fiecare în parte. Am învățat de la Remus să accept mai repede lucrurile care vin spre mine. Am învățat de la Kamara că nu doar noi ne educăm copiii, ci și copiii ne educă pe noi.

De la Bianca am învățat să iertăm și să protejăm oamenii pe care îi iubim, și Bianca știe despre ce vorbesc. De la Ada am învățat să nu-mi uit niciodată visul meu profesional pe care-l am. Să lupt pentru el, pentru concertul Jorge de la Sala Palatului, și da, asta poate fi posibil doar datorită publicului și oamenilor care mă apreciază.

De la Carmen am învățat să rămân om, și să-mi păstrez valorile și caracterul. Și cea mai mare surpriză pentru mine a acestei experiențe este Ștefi, pentru că eu o consider căpitanul echipei. Am foarte mare încredere în ea și am învățat că flacăra de campion, odată aprinsă, nu o să se stingă niciodată”, a încheiat Jorge.