Ce avere are, de fapt, Dan Şucu? Din ce face bani juratul de la Imperiul Leilor

Investitorul de la ”Imperiul Leilor”, Dan Șucu, a intrat în afaceri în anul 1993, iar în prezent are peste 2300 de angajați. Ce avere are, de fapt, acesta?

Începând cu anul 1993, Dan Șucu a intrat în afaceri cu brandul Mobexpert, fiind unul dintre cei mai are retaileri de mobilă din țara noastră. Juratul de la ”Imperiul Leilor”, emisiunea de la Pro TV, are peste 2300 de angajați și o rețea de 26 de magazine și 8 fabrici. Averea sa este estimată între 120 și 125 de milioane de euro.

Vezi și DAN ȘUCU, IMPRESIONAT DE IDEEA DE AFACERE A UNOR TINERI ELEVI CARE AU VENIT LA ”IMPERIUL LEILOR”. FONDATORUL MOBEXPERT, CRISTINA BÂTLAN ȘI SEBASTIAN DOBRINCU AU OFERIT COPIILOR SPRIJIN FINANCIAR

Dan Șucu, juratul de la ”Imperiul Leilor”: ”Aceste investiţii sunt pe bune”

Dan Șucu a explicat faptul că este extrem de încântat de formatul acestei emisiuni și a investit, până acum, aproape trei milioane de euro. Investițiile pe care aceștia le fac sunt total adevărate și este extrem de importantă credibilitatea.

“Când am acceptat, cei de la ProTV, colegii mei, mi-au spus că se aşteaptă, ca un gentleman’s agreement, să fie măcar 300.000 de euro de investiţie în diferite afaceri. Eu am spus ok, dar am ajuns pe la trei milioane cu totul. Există şi o condiţie. Credibilitatea noastră şi a emisiunii este ceea ce se numeşte follow up. Aceste investiţii sunt pe bune. Toată lumea trebuie să vadă şi să ştie că totul este real.

Mă aştept ca aceste investiţii pe care ni le-am asumat să se facă urmărirea lor şi să arate tuturor că emisiunea e pe bune. Le-am spus tuturor prietenilor mei clar. Nu exista nimic de acolo care sa nu fie real. Mă aştept ca aceste investiții pe care le-am făcut să aducă un plus. Sunt pe bune toate investițiile. M-am săturat că m-au întrebat toți prietenii dacă sunt pe bune. Sunt pe bune. Să fie clar”, a explicat Dan Șucu, arată stiriromania.ro.

Citește și DAN ȘUCU A SĂRBĂTORIT LA ”IMPERIUL LEILOR” O NOUĂ INVESTIȚIE ȘI A CIOCNIT UN PAHAR DE BERE. DESPRE CE BUSINESS ESTE VORBA