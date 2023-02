Ce avere are Vica Blochina, de fapt. Adevărul despre fosta amantă a lui Victor Pițurcă

Vica Blochina nu are nevoie de prea multe prezentări. Fosta concurentă de la Survivor România 2023 a atras atenția fanilor de-a lungul timpului, în primul rând prin felul în care arată, dar şi pentru relaţiile pe care le-a avut . După eliminarea ei din Dominicană fanii au început să-și pună tot felul de întrebări legate de situația ei financiară, fiind curioși să afle ce avere are, de fapt, aceasta. Ei bine, nu demult, blondina a făcut mărturisiri în acest sens.

Vica deține un apartament de 300.000 de euro, dar și alte locuințe și terenuri

Fosta amantă a lui Victor Pițurcă a dezvăluit doar valoarea unor imobile pe care le deține. De exemplu, apartamentul ei valorează nici mai mult, nici mai puțin de 300.000 de euro. În plus, blondina mai are 3 apartamente și 10 terenuri.

„Apartamentul costă 300.000 euro, dacă într-adevăr ar fi fost adevărat că m-au evacuat din el, am familie și prieteni. Plus că mai am încă trei apartamente, în afară de acesta și vreo zece terenuri”, a dezvăluit Vica în urmă cu ceva timp.

Vica Blochina a avut relații cu 2 miniștri

Pe de altă parte, Vica a mai vorbit și despre trecutul ei. „Faimoasa” a mărturisit că nu a fost niciodată într-o relație cu bărbați săraci, ba din contră. Aceasta s-a cuplat cu 2 miniștri, însă a refuzat să le dezvăluie numele.

„Eu am jucat la altă ligă, nu la jucători. Cum să fac eu aşa ceva, nu se putea face aşa ceva. Era aiurea. Am fost cu doi miniştri, dar nu le spun numele. Toată viaţa mi-au plăcut oamenii cu bani, care au făcut ceva în viaţă. Nu am fost combinată niciodată cu un bărbat sărac, nu am putut”, a mai spus ea în cadrul unui interviu.

Cu ce sumă a plecat Vica Blochina de la Survivor România 2023

În altă ordine de idei, oamenii sunt curioși să afle cu câți bani a plecat Vica Blochina de la Survivor România pe parcursul celor 4 săptămâni petrecute în competiție. Ei bine, potrivit mai multor informații apărute în presă, blondina a fost plătită săptămânal cu 3.000 de euro, iar dacă facem un calcul rapid, vedeta a încasat în total suma de 12.000 de euro.

Pentru ea, eliminarea de la Survivor România 2023 a fost tot ceea ce și-a dorit și nu regretă deloc că a plecat acasă. Dacă nu s-ar fi întâmplat acest lucru, spune ea, ar fi fost un adevărat calvar să mai rămână în concurs.

„Pentru mine această competiție a fost extrem de grea. Dacă aș fi rămas în continuare, pentru mine ar fi fost un calvar. M-am rugat la Dumnezeu azi ca Ada să rămână în competiție. Survivor este cea mai grea competiție din lume”, a mărturisit Vica Blochina la Pro Tv.