Ce bilețel i-a lăsat un sucevean lui Pescobar în parbriz. Patronul Tavernei Racilor l-a făcut public! VIDEO HAIOS

Pescobar se află în aceste zile la Suceava, acolo unde a deschis o nouă locație Taverna Racilor. Paul Nicolau a fost întâmpinat cu surle și trâmbițe, iar cei mai inventivi au reușit să-l surprindă. Unii ar spune că nu tocmai plăcut. Un sucevean i-a lăsat afaceristului un bilețel în parbrizul bolidului său de lux. Marea i-a fost surprinderea când a văzut ce mesaj i-a lăsat.

Pescobar și-a extins afacerea cu fructe de marea în toată țara. Timișoara, Arad, Constanța, București, Cluj, iar acum a venit și rândul Sucevei. În urmă cu doar câteva săptămâni, omul cu raci a bătut palma cu afaceristul Ștedan Mandachi – care i-a pus la dispoziție propriul restaurant de la parterul hotelului său de 4 stele. Ce înseamnă asta? Pescobar vine cu racii, iar afaceristul Mandachi vine cu locația. Citește și: După Londra, Pescobar vrea să dea lovitura și în Dubai! Cine îl ajută să-și deschidă restaurant în Emiratele Arabe

Paul Nicolau și Ștefan Mandachi au bătut palma pentru o colaborare în industria HoReCa. Timp de o lună, Taverna Racilor se găsește și la Suceava în incinta hotelului Mandachi – la restaurantul Cucinoti. Taverna Racilor pop-up restaurant este un concept gândit și pus la cale de cei doi afaceriști, experiment în care cei doi și-au unit forțele pentru a aduce o experiență culinară unică celor din Bucovina, chiar în inima Sucevei.

Deschid la Suceava noul meu concept ce l-am intitulat “ POP-UP” ! Hai să vă explic și ce înseamnă acest POP-UP restaurant! Înseamna că vin Într-un oraș, preiau o locație care deja funcționează și timp de o lună acea locație o transform în Taverna Racilor POP-UP , vin cu toți angajații mei, manageri, bucătari, ospătari, picoli și cu fix meniul meu și implicit produsele mele!

O lună de zile funcționează în restaurantul preluat TAVERNA RACILOR! După o lună de zile noi ne retragem, restaurantul preluat își reia vechiul meniu PLUS noul meniu învățat și implementat de către noi în locație! In felul acesta toți clienții vor avea parte în continuare de ambele meniuri, cel vechi și cel nou al Tavernei Racilor by #pescobar . Noi vom furniza toate fructele de mare ca preparatele să fie fix aceleași ca în toate tavernele pe care le administram noi în toată Romania!O luna, ma repet, va fi doar meniul Tavernei Racilor și după o lună se va relua și meniul CUCINOTI , și restaurantul va defila cu cele 2 meniuri !”, spunea Pescobar în urmă cu mai puțin de o lună.