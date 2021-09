Ce boală are, de fapt, Florin Salam? Betty Salam, reacţie dură: “Nu mai spuneţi că e în comă”

Florin Salam are probleme de sănătate,iar după ce Dan Bursuc a confirmat faptul că artistul nu e bine deloc, fiul lui, Dani Stoian, a oferit primele declarații despre acest subiect.

Dani Stoian a postat un mesaj pe contul de Facebook prin care a povestit ce se întâmplă cu tatăl lui. Acesta a confirmat că Florin Salam nu se simte bine fizic, că primește un tratament și că totul va decurge bine.

„Primesc tot felul de mesaje in legătura cu tatăl meu in urma celor apărute in presa. Tatăl meu nu este internat in vreun spital, tatăl meu nu este așa cum se spune de câteva zile in presa. Tatăl meu urmează,intr-adevar, un tratament. După atâtea nopti pierdute și un stil de viața haotic a ajuns intr-o pasa mai puțin buna! Totul trebuie sa fie ținut sub control pentru a putea sa onoreze viitoarele evenimente la care este angajat. Va Mulțumesc tuturor care v-ați făcut timp sa întrebați despre sănătatea tatălui meu. Pe aceasta cale am vrut sa va anunț ca totul merge spre bine! Ne vedem curând pe scena.”, a scris Dani Stoian pe Facebook.

Ce spune Betty Salam

După Dani Stoian, a venit și rândul fiicei sale să explice ce se întâmplă cu tatăl său! Acesta a postat pe Instasory un mesaj în care explică starea de sănătate al lui Florin Salam.

”Voi, oamenii din presă, sunteți atât de răi! N-ar trebui să vă mai puneți întrebarea – de ce suntem evitați de vedete, de persoane publice, etc-, deoarece o persoană publică dacă v-ar răspunde la o întrebare de a voastră, voi oricum scrieți ceea ce vreți. Nu aveți dreptul să scrieți despre anumite persoane dacă nu știți adevărul 100% și nu vorbesc doar despre tatăl meu! Și da, tatăl meu urmează un tratament ușor, fiindcă este epuizat și muncit! Muncește de la 14 ani non-stop, fără oprire și este om ca și voi, nu robot, iar pentru asta un artist adevărat, este necesar să ia o pauză vocală puțin mai lungă. V-aș ruga să nu mai spuneți despre tatăl meu ”este în comă”, ”este bolnav”.

Are nevoie de o pauză pentru a urma un anumit tratament. Nu vă cer să fim cu toții oameni, că pentru unii este foarte complicat acest lucru, însă, vedem chestii pe Tik Tok, rețelele de socializare, etc, despre tatăl meu, aberații care ne fac rău chiar dacă noi, familia, știm că nu este așa, dar vă rog să nu mai atrageți aceste lucruri! Puneși-vă și voi în locul lui… Să treci prin atâtea probleme, să muncești zilnic de seara până dimineața și să mai fi și cu zâmbetul pe buze, având în vedere că tu treci prin momente foarte grele ale vieții tale, , fiindcă nu e ușor să pierzi cele mai importante persoane din viața ta, dar el e totuși puternic. Se va face bine și va reveni pe scenă!”, a scris Betty, fiica celebrului manelist.

