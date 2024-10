Ce conțin supele instant din comerț, de fapt. Dragoș Pătraru: „Plicuri cu otravă!”

În ultima perioadă, oamenii au tot mai puțin timp să petreacă în bucătărie, așa că mulți apelează la tot felul de preparate semipreparate sau instante. Acestea fac viața mai ușoară, însă nu sunt prea prietenoase cu sănătatea. Dragoș Pătraru, de la „Starea Sănătății”, a tras un semnal de alarmă și a vorbit despre un produs consumat adesea, în special de tineri. Acesta a vorbit despre supele instant din comerț și nu a avut prea multe cuvinte de laudă.

În unul dintre episoadele „Starea Sănătății”, Dragoș Pătraru a pus sub lupă supele instant din comerț. Acestea sunt cel mai adesea consumate de tineri care, din lipsă de timp și puțină lene, nu intră prea des în bucătărie și preferă „scurtăturile”. Ei bine, potrivit acestuia, supele instant sunt unele dintre cele mai proaste alternative pe care le putem alege. Ce conțin acestea, de fapt?

Așa cum spuneam, Dragoș Pătraru a luat la analizat supele instant din comerț. Acesta a verificat lista de ingrediente a supelor de la diferite brand-uri, iar concluzia lui a fost clară: se pare că ar trebui să stam cât mai departe de aceste produse. După spusele acestuia, supele instant nu ar trebui să ajungă niciodată pe masa noastră, căci în timp pot provoca diverse probleme.

De asemenea, acesta a mai subliniat că dacă pentru o supă normală, făcută în casă, este nevoie de doar câteva ingrediente, în cazul supelor instant lista de ingrediente este vastă, aproape 35, iar doar acest lucru ar trebui să ne îngrijoreze.

„Două motive pentru care tinerii consumă aceste mizerii, pentru că sunt mizerii, vom vedea: lene și lipsă de timp. Pare o contradicție, dar asta arată cât de mare e lipsa de educație cu privire la sănătate, în familie și în școala românească. Dacă ar ști cât de rău le fac pe termen mediu și lung aceste alimente hiperprocesate… Oamenilor nu le-ar mai fi lene și și-ar face timp să caute o supă decentă sau să-și facă una.

Eu nu știu cum v-ar putea plăcea la gust așa ceva, poate nu v-au gătit părinții sau bunicii, când erați mici. Eu am gustat acum vreo 20-25 de ani și mi s-a părut că are gust de orice altceva, nu de supă. De apreciat că unele produse au ingredientele pentru fidea și pe cele pentru ceea ce ei numesc supă separat. Nu sunt bune, dar cel puțin nu am folosit lupa să vedem ingredientele.

Într-un articol publicat de MDPI Foods, de Niebla Canelo și colaboratorii, după analiza a 130 de sortimente de noodles și supă instant, se menționează faptul că există câteva ingrediente de bază: tăiței, legume deshidratate, carne, dar și numeroși aditivi alimentari. Cel mai utilizat este glutamatul de sodiu. Avem destul de greu cu aditivi, cu potențiatori de gust, cu nume care mă vor pune serios la încercare”, a spus Dragoș Pătraru.