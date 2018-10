Ce face Xonia pentru a arăta așa bine? Cântăreața ne-a dezvăluit secretul: „Nu este ușor”

Xonia are o formă de invidiat, însă pentru acest lucru muncește din greu. Pe lângă regimul alimentar, care este unul echilibrat, cântăreața face și foarte multă mișcare. Recent, a descoperit un nou sport, care îi solicită tot corpul, dar în acelați timp este și foarte distractiv. Blondina este încă la început, dar se descurcă foarte bine și este foarte entuziasmată, mai ales că alături de ea este și iubitul ei.

„Am inceput sa practic acest sport anul trecut din simplu motiv ca imi placea foarte tare cand ii vedeam pe altii ca „se dau” pe apa. Pe langa ceea ce fac in sala de fitness, aceasta este o alta metoda foarte buna de a ma mentine in forma pentru ca solicita tot corpul, este un workout adevarat si este si foarte distractiv. Nu este un sport usor, unele persoane prind mai repede, altele mai greu sau chiar deloc. Eu stiu sa fac ‘the basics’, momentan, caci anul acesta nu am reusit sa merg prea des in timpul verii. Nu fac alte sporturi de genul asta. Ma mai dau cu bicIcleta si cu ski-urile , cam atat. Eu ma dau cu iubitul meu si cand se poate strange o gasca de prietenii, ne distram impreuna„, ne-a mărturisit Xonia.

Și-a lansat un nou single „Crave you”

Xonia a început toamna în forță, după o perioadă de pauză muzicală, cu o piesă fresh, plină de energie și iubire, “Crave You“ este un single dedicate relației sale de iubire pe caro o trăiește în momentul de față. Cu o formă fizică de invidiat, Xonia atrage toate privirile, indiferent că este pe scenă sau în viața de zi cu zi.

„<> este o piesa care imi aduce aminte de primele sentimente pe care le-am avut cand am inceput relatia mea cu Albert. Este o piesa fresh, in care fiecare dintre noi care a iubit sau iubeste poate sa se regasesca. Mi-am dorit de mult sa lucrez cu producator/songwriter Trackstorm, Zola Gatcia si echipa Joz Music din Franta si iata ca visul meu s-a implinit. Piesa asta a fost propusa de ei special pentru mine. Au inteles ce sound mi-am dorit , acel pop music de care imi este dor de fiecare data sa il aud! Sper ca si voua sa va placa „Crave You”, la fel de mult cum imi place si mie. Mi-am dat sufletul in piesa asta si daca va place dati un share„, a declarat Xonia.