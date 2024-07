Ce i-ar fi spus suspectul crimei din Brăila mamei sale, la telefon, despre dentista Marina Gavril

Principalul criminal în cazul doctoriței ucise în Brăila a ajuns pe mâna polițiștilor. Bărbatul a fost arestat preventiv pentru următoarele 30 de zile, însă nu recunoaște nicio clipă că ar avea vreo implicare în misterioasa crimă. Din spatele gratiilor, Maricel Mihai – în vârstă de 39 de ani – a vorbit cu mama lui la telefon. Ce

Suspectul în uciderea doctoriței din Brăila a fost reținut pentru următoarele 30 de zile. Maricel Mihai (39 de ani) este bănuit că a omorât-o pe Marina Gavril (41 de ani), medic stomatolog – originară din Republica Moldova. Femeia a fost găsită fără viață în propriul cabinet stomatologic – aflat la parterul blocului unde locuia împreună cu soțul ei. Crima a avut loc pe data de 16 iulie 2024, iar pricipalul suspect a fost prins la 5 zile mai târziu.

Potrivit primelor informații din anchetă, se pare că făptașul și-a premeditat crima și a fost atent la fiecare detaliu ce ar fi putut să-l dea de gol. A avut tot timpul fața acoperită – fie cu ochelari de soare, fie cu șapcă, înainte și după crimă ar fi schimbat mai multe rânduri de haine pe care le-a aruncat în mai multe zone abandonate din oraș și s-a plimbat cu mai multe mijloace de transport în comun atât în Brăila, cât și în Galați – acolo unde ar fi mers special pentru a fi localizat, în caz că urma să fie prins. Mai mult de atât, în ziua crimei, Maricel Mihai a mers la cabinetul dentistei pentru un consult medical.

Aflat în arest preventiv, presupusul criminal a fost lăsat să-și sune mama. Cei doi au purtat un dialog, iar femeia i-ar fi cerut să recunoască dacă el a ucis-o pe dentistă. Chiar și în fața mamei sale, Maricel Mihai și-a susținut nevinovăția și a mărturisit că singura legătură pe care a avut-o cu Marina Gavrilă a fost strict de pacient-medic.

Maricel Mihai a fost reținut pe data de 21 iulie 2024 și plasat în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile. Deși ADN-ul acestuia ar fi fost găsit sub unghiile doctoriței – în urma expertizei medico legale, pentru constatarea indiciilor privind cauza și circumstanțele morții dentistei – bărbatul continuă să-și susțină nevinovăția în fața anchetatorilor.

Reporter: Ați omorât-o pe femeia asta?

Suspect: Nu este adevărat, nu este adevărat. Într-adevăr, am zis, am zis că am fost acolo, am recunoscut. Am intrat, mă durea măseaua, dar eu nu am omorât-o. Nu am omorât-o eu.

Reporter: V-a pus cineva să intrați peste ea acolo în cabinet?

Suspect: Nu, nu, nu. Eu nu am făcut nimic.

Reporter: La ce oră ați ajuns la ea la cabinet?

Suspect: Nu mai știu exact. Era 12, 12 și jumătate, că m-am dus la părinții mei și le-am zis că mă doare măseaua, mă duc să văd ce fac cu ea, că mă doare foarte tare și nu mai puteam.

Reporter: Și v-a scos-o până la urmă?

Suspect: Nu,nu. Mi-a zis că nu poate să mi-o scoată că e infecție ăn ea și trebuie programare.

Reporter: Și când v-a făcut programare să veniți?

Suspect: Nu mi-a făcut.

Reporter: Cât ați stat în cabinet?

Suspect: Am stat puțin, cam 3-4 minute. Ei tot ce au făcut au făcut că m-au văzut de etnie și ce au zis, hai că acum prindem pontul lui ăsta și-l băgăm pe ăsta și se închide dosarul. O fi omorât-o soțul ei, nici eu nu știu. Dacă ea voia să-și ia pistol și soțul o bătuse mai înainte. I-au găsit lovituri pe corp despre care mi-au zis că nu erau din ziua aia, erau dinainte”, au fost declarațiile principalului suspect, potrivit RomâniaTv.