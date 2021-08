Ce investiție vrea să facă Andreea Bălan? Artista a primit înapoi mașina făcută cadou lui George Burcea

Andreea Bălan își dorește să își cumpere o altă mașină, mai ales că George Burcea i-a înapoiat autoturismul pe care artista i-l făcuse cadou. Astfel, cu banii încasați din vânzarea automobilului, vedeta e dispusă să inveastească într-o mașină nouă și sigură.

Andreea Bălan are acum cam tot ce și-a dorit, din punct de vedere material. Locuiește într-o vilă de lux, deține ceva economii și conduce un bolid cu care atrage atenția pe străzile capitalei, mai precis un Range Rover alb. Nu demult, în garajul său se mai afla un automobil, marca Mitsubishi, condus odinioară de fostul său soț, George Burcea, cu care se află în divorț, scrie playtech.ro.

”În presă a apărut că eu vreau să mă răzbun, să îi iau și vila și mașina. Nu există așa ceva, sunt invenții. Pentru că noi de la început am semnat un contract de separare de bunuri. Fiecare pleacă cu ceea ce a venit.

Și evident că mașina și casa erau de dinainte de relație, deci nu am ce să îi iau. Mi-a înapoiat și mașina, atunci când a rămas fără carnet, cea pe care i-am făcut-o cadou.”, preciza Andreea Bălan într-o emisiune tv.

Andreea Bălan l-a iertat pe George Burcea

„Da, l-am iertat pe George Burcea. Da, dar nu pot spune mai multe pentru că suntem în proces de divorț. Am ajuns la concluzia ca eram în etape diferite în viața, nu eram în același punct. Da, credeam că o să fiu soție toată viața, asta mi-am dorit când am îmbrăcat rochia de mireasă. Nu regret nimic, nici pe el, datorită lui am două fetițe minunate.

Trebuie să existe diplomație și discreție pentru că sunt doi copii la mijloc. Vor intra, mai târziu, pe YouTube și vor vedea. Ella cu greu a înțeles că tati nu mai locuiește cu noi. Ea tot speră și visează că, într-o zi, vom merge în Mauritius în vacanță, ultima în care am fost toți 4. Încet, va înțelege. Ea știe doar că tati nu mai locuiește cu noi, vine în weekend sau când poate. Atât”, a declarat Andreea Bălan, în urmă cu ceva timp.

Sursa foto: Arhiva Cancan