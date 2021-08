Ce job a avut Zanni înainte de a deveni celebru: „Eram un simplu…”

Zannidache, câştigătorul emisiunii ”Survivor România” a dezvăluit ce meserie a avut înainte de a intra în industria muzicală. Tânărul nu şi-a ascuns trecutul, ba chiar a vorbit cu sinceritate despre ceea ce făcea.

Zanni a devenit cunoscut publicului după ce Alex Velea l-a luat în echipa sa. Artistul a avut încredere în faptul că tânărul va avea o carieră de succes, astfel a investit în viitorul său.

Tânărul a recunoscut în repetate rânduri că a început de jos, iar viaţa pe care a trăit-o nu a fost deloc uşoară.

Puțină lume știe însă cu ce s-a ocupat Zanni înainte de a face muzică. Se pare că artistul a fost frizer într-un cămin de studenți, după cum a dezvăluit în cadrul unui interviu pentru revista Viva.

”Eram un simplu frizer într-un cămin de studenți și mă plictiseam, trecusem de etapa copilăriei, mă maturizasem, făcusem cursurile de frizeri, știam ce vreau să fac cu viața mea. Aveam clienții mei, o comunitate a mea în acel cămin, eram cunoscut ca frizer. Doream să evoluez, să părăsesc acel cerc”, a mărturisit Zanni.

Cum l-a cunoscut Zanni pe Alex Velea

În momentul în care Alex Velea a acceptat ca tânărul să facă parte din echipa sa, pentru Zanni totul s-a schimbat.

”Am avut o seară în care trebuia să stau cu mine și, după multe gânduri, am decis să îi dau un mesaj lui Alex Velea. Eram convins că nu va răspunde, dar m-am înșelat, mi-a răspuns foarte repede. Mi-a propus să ne vedem. Totul s-a întâmplat cu repeziciune. Deși nu mai cochetasem cu muzica, în maximum o lună de când am ajuns la el la studio, am lansat prima piesă. Totul a evoluat foarte rapid, am mers în concert, lucrurile s-au aliniat cum trebuie. Alex Velea se aștepta să fie greu, nu făcusem muzică, dar a crezut în mine”, a explicat căștigătorul ”Survivor România”.

Sursă foto: Instagram