Ce le obliga Gina Matache să facă pe Delia și Oana atunci când erau mici: „Le făceam poze, să văd dacă pot”

Familia Deliei Matache a fost, de-a lungul timpului, criticată, dar şi apreciată de public. Blondina, sora ei, dar şi mama celor două au fost în atenţia fanilor datorită carierelor muzicale. Vedetele s-au deschis de multe ori în faţa oamenilor şi au povestit cum a decurs relaţia lor pe parcursul anilor. În urmă cu ceva timp, soţia lui Răzvan Munteanu povestea ce le obliga Gina Matache să facă, pe ea şi pe Oana, atunci când erau mici.

Gina Matache a fost foarte deschisă atunci când a venit vorba de familia ei şi a oferit detalii neştiute despre cum le-a crescut pe fiicele sale. Mama Deliei a povestit în cadrul unui interviu mai vechi că era foarte tânără atunci când a născut-o pe artistă, din acest motiv, nu a ştiut să gestioneze foarte bine relaţia cu blondina în copilărie şi adolescenţă. Cântăreaţa de muzică populară recunoaşte că a fost o mamă dură, însă acest lucru s-a schimbat abia când Oana a venit pe lume.

Delia a confirmat spusele mamei sale de multe ori şi nu s-a ferit să povestească despre momentele mai puţin plăcute ale vieţii sale. Într-o postare mai veche pe pagina sa de Instagram, blondina a dezvăluit că atât ea, cât şi sora sa, atunci când mergeau la cumpărături îi cereau voie mamei lor să îşi cumpere diverse lucruri.

„Eu când eram mică și mergeam la cumpărături cu soră-mea și îi dădeam poze mamei cu ce voiam să îmi cumpăr să văd dacă pot”, a povestit cântăreaţa.

Tatăl surorilor Matache s-a călugărit

Dincolo de zâmbetul pe care îl afişează în faţa celor care le urmăresc, Delia şi Oana au trecut printr-un moment care le-a marcat-o profund.

Tatăl lor a decis să plece de lângă familie și a ajuns la o mănăstire de la Muntele Athos unde a ales să se călugărească. O întâlnire cu părintele Gherasim i-a schimbat complet viaţa. În cadrul unui interviu mai vechi, Ion Matache a povestit că a rămas șocat de ce putut să îi spună preotul despre familia sa.

„Până la 40 de ani, eram ateu. Abia atunci am învăţat „Tatăl Nostru”. Era în anul 2004, când am luat contact pentru prima oară cu biserica. Un prieten de-al meu mi-a povestit despre un preot din Piatra Neamţ, iar după ce l-am cunoscut pe acesta, viaţa mea s-a schimbat. Am ajuns la părintele Gherasim, am intrat în sala de mese, unde se făcea rugăciunea. Eram nou-venit în grup. În momentul în care mi-a rostit numele, apoi pe cele ale fetelor mele şi pe al Georgetei, deşi atunci mă văzuse prima oară, m-am blocat”, a povestit Ion Matache.