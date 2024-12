Ce mesaj emoționant a transmis Mario, băiețelul care s-a trezit din comă după ce s-a înecat într-un parc acvatic din Oradea

În timpul unei excursii la aqua park Oradea, împreună cu alți 23 de elevi, Mario a fost la un pas să se înece. Băiețelul de 10 ani a stat minute bune sub apă, viața sa fiind pusă serios în pericol. Când a fost descoperit de salvatori, copilul era deja în comă. După câteva zile de spitalizare și-a revenit miraculos.

Mario este băiețelul de 10 ani găsit inconștient într-un bazin din parcul acvatic din Oradea. Vineri, 13 decembrie, copilul a fost la un pas de moarte după ce a stat sub apă aproximativ trei minute, fără oxigen. Era împreună cu colegii de școală și câțiva profesori, însă nimeni nu a observat lipsa acestuia.

Norocul lui Mario a fost o tânără – medic rezident, care i-a văzut trupul plutind și a alertat salvamarii. Până la sosirea unui echipaj medical, aceasta a reușit să-i efectueze câteva manevre de resuscitare, manevre care i-au salvat viața copilului. Băiatul a fost transportat la de urgență la spital.

”A fost inconștient în momentul în care a fost scos. Pe burtă, cu fața în apă. Noi am intervenit cu balonul din dotare, balonul de aer. Am intervenit cu masaj cardiac, cu tot ceea ce a ținut pentru a-l menține în viață până la sosirea ambulanței. Creierul omului rezistă fără oxigen maxim trei minute. Aici suspiciunea este că ar fi stat sub apă mai mult de cinci, zece minute”, a spus Dr.Hadrian Borcea, șef UPU Smurd Bihor.