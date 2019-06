Ce mesaj i-a transmis Connect-R fostei sale soții. Misha a împlinit 28 de ani

Misha își serbează astăzi, 22 iunie, ziua de naștere, artista a împlinit frumoasa vârstă de 28 de ani, iar urările au început să curgă încă de azi-noapte. Cel care nu a lipsit a fost chiar fostul ei soț și tatăl fetiței sale, Connect-R, care i-a transmis un mesaj pe rețelele de socializare.

Cântărețul a postat o fotografie cu Misha, iar la descriere a notat un mesaj scurt, dar intens, prin inimioara pusă la final. „La mulți ani, frumoaso!”, i-a scris Connect-R fostei sale soții.

”Prezentul îți oferă șansa să faci totul cum trebuie”

Connect-R nu consideră că ”și-a ratat căsnicia”, fiind de părere că el și Misha nu au avut ”timp” să ”crească împreună”. Totul a fost ”pe repede înainte”. Totuși, vedeta lasă să se înțeleagă că există o portiță către împăcare, fiindcă ”prezentul îți oferă șansa să faci totul cum trebuie”.

Nu cred că mi-am ratat căsnicia… Ceea ce nu se vede, ce nu se știe este că eu nu cred că mi-am ratat căsnicia. Eu cred că eu și Mihaela nu am avut timp să creștem împreună, totul a fost pe repede înainte, a dfost din dragoste, încă mai e dragoste și cred că va mai fi. Mai devreme am vorbit cu ea. E subiectul meu sensibil, e femeia pe care o iubesc cel mai mult. Avem vacanțe împreună, încă mai avem planuri împreună. Știi cum… timpul înapoi nu poți să-l mai dai, dar prezentul îți oferă șansa să faci totul cum trebuie. Este genial ca într-un cuplu, atunci când unul are o problemă, să fie o problemă rezolvată în 2. Copilul este sensul evoluției ca viitorul să fie mai bine decât trecutul”, a declarat Connect-Rîn timpul emisiunii „Răi da Buni”.