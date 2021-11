Ce ne rezervă 2022? Previziunile numerologului Mihai Voropchievici: „Este un an al deciziilor”

Mai este puțin până când anul 2022 își va intra în drepturi, iar numerologul Mihai Voropchievici a făcut câteva previziuni despre anul ce va urma. Se pare că anul viitor este un an al deciziilor, un an în care este posibil să se termine pandemia și un an în care accentul cade pe familie.

Numerologul Mihai Voropchievici a dezvăluit, în cadrul unei emisiuni, lucrurile pe care anul viitor le rezervă. Acesta a declarat că anul 2022 este un an dur, compus din cifre nefaste, însă ar putea să fie anul în care lumea va scăpa de pandemie. Accentul cade pe sănătate, iar gândirea pozitivă este un element necesar. (CITEȘT ȘI: CE SALARIU ÎNCASEAZĂ MIHAI VOROPCHIEVICI DE LA ANTENA 3! NUMEROLOGUL ESTE UNUL DINTRE CEI MAI BINE PLĂTIȚI DIN BREASLĂ)

„Nu sunt şanse să scăpăm imediat de pandemie, la cum se acţionează în momentul de faţă. Este o pandemie creată artificial. Anul acesta ne-am aflat într-un an 5. După 5 vine 6, iar cifrele pare sunt foarte păcătoase pentru sănătate. Fluctuaţiile vor fi în continuare, cu nişte vârfuri pe 02.02.2022, 20.02.2022 şi 22.02.2022.

Anul acesta a fost an 5. 5 fiind neprevăzutul, 5 cu 6 nu se înţelege, pentru că 6 este mai mare ca el. Neprevăzutul îl pregăteşte cineva sub diferite forme: neglijenţa şi lipsa de conştiinţă. Noi trăim să prevenim. Prevenţia este primul factor la care noi nu avem acces.

Numerologic este o înşiruire de mulţi de doi, cifre nefaste, cifre dure. Duritatea lui doi amplifică nişte lucruri. Nu sunt şanse de a scăpa imediat. Tendinţa este doar un pic descrescătoare. În anul 2022 nu scăpăm imediat de pandemie, iar luna februarie va fi o lună mai grea.

Lumea spune ca până la sfârșitul anului 2022, se va pune punct acestei pandemii. Dar pe ce se bazează lumea? Sunt foarte mulţi comentatori care nu au un temei. Ar putea fi luna a 11-a, pentru că are doi de unu în ea şi este tot un doi, deci 11.11, 22.22, patru forţe inegalabile. Aici se intră într-un vortex.”, a declarat Mihai Voropchievici, la Antena 3.

2022, anul deciziilor

Mihai Voropchievici a mai spus că anul ce urmează este, pe plan universal, un an al familiei, al interesului pentru cei apropiați și al deciziilor. În acest an oamenii își vor selecta persoanele pe care le țin aproape și vor dat tot pentru ele.

„Pe plan universal, anul 6, prin excelenţă, este anul familiei, anul interesului pentru cel de lângă tine. Preocuparea tuturor în toată lumea va fi să-şi protejeze membrii familiei, să-şi protejeze familia. Automat familia fiind această ţară. Guvernanţii ar trebui să fie mama şi tata, care protejeze familia. De ei depinde cum va fi anul 6.

Este un an al deciziilor, pentru că un an 6 este anul rupturilor, este şi an de căsnicie, şi de uniune, dar poate apărea şi altă persoană în viaţa lor. Mai sunt şi factori externi care intervin într-un an 6. Acesta este anul când noi trebuie să ne redresăm, anul viitor se vor oferi mai multe locuri de muncă, foarte multe oportunităţi.

Indecizia nu mai poate avea loc într-un an 6, iar 6 automat va avea colaborări şi cu parteneri din exterior. În primul rând, multe ajutoare care vor veni. Un an 6 este un an de linişte, există factori destabilizatori.”, a mai spus Mihai Voropchievici