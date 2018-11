Ce nu s-a văzut pe filmarea în care Florin Salam este bătut la Milano! S-a aflat abia acum

Lumea maneliștilor a fost cutremurată, după ce Florin Salam a fost bătut și răpit la Milano (Vezi AICI toate detaliile), în noaptea de sâmbătă spre duminică, în timp ce cânta la o nuntă. O parte dintre internauți au remarcat un lucru extrem de important, ce nu s-a văzut pe filmare.

Faptul că după ce încasează pumnul de la Lower Stan, vocea lui Salam continuă să se audă la staţie, deşi solistul era deja prăbuşit, ceea ce înseamnă că interpretul făcea playback. ”Probabil de-aia a şi luat-o pe coajă, că făcea playback!”, spune unul dintre prietenii virtuali.

Laurențiu Duduianu îl desființează pe manelist: „E pervers rău de tot”

Scandalul în care a fost implicat zilele trecute Florin Salam (Vezi AICI mai multe detalii) a stârnit controverse în lumea interlopă, clanul Pian a luat foc și îl atacă dur pe manelist. Laurențiu Duduianu îl desființează pe Florin Salam, ne-a declarat în exclusivitate că manelistul este un om pervers și nu merită să îi ia nimeni apărarea în acest conflict.

„A luat foc toata Romania cu Salam asta. Nu e bine mai oameni buni sa se certe fratii intre ei pentru un lautar, pentru Florin Stoian asta. Va da Salam voua ceva daca ii luati lui apararea? Lautarii sunt cei mai perversi oameni din Romania, asa sa stiti de la mine. Salam abia daca da la copii lui, cum sa va dea voua vreodata ceva. Mie imi pare rau ca tiganu’ ala l-a sters asa cu pumnul si nu i-a dat direct in bot, sa i-o fi prins-o direct asa. Salam e cumatru cu toata lumea, el pe toti ii ridica si ii umfla.

Cand iti canta tie esti sefu Romaniei, maine se duce la altu si ala e sefu Romaniei si tot asa, cu toata lumea. Noi am fost cu el din 2006 pana in 2017 zi de zi peste tot, la cantari, mergeam dupa el la Calarasi. Nu s-a atins nimeni de el nici macar o data, nu i-a dat nimeni o palma, dar el e pervers rau de tot. Nu trebuie sa ne certam noi tiganii intre noi pentru un lautar, pentru Florin Peste asta. Io daca ma bag pentru Salam, maine el se impaca cu ala si io raman dusman cu cine s-a certat el. Nu e frumos. Nu trebuie sa ne injuram noi tiganii de morti ca e urat rau de tot.