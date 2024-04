Ce nume poartă poeta Ana Blandiana în buletin, de fapt. Dezvăluiri de senzație în podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene: „Sub pseudonim se ascunde fiica unui dușman al poporului!”

Ana Blandiana, poetă, eseistă și figură politică, și-a deschis sufletul în cadrul podcastului ALTCEVA cu Adrian Artene, parcurgând discuții legate de familie, spiritualitate, dar și despre activitatea sa literară. De altfel, în cadrul podcastului, poeta a vorbit și despre proveniența pseudonimului pe care îl poartă de atâția ani. Dar care este, de fapt, numele real, din buletin? Vă invităm să urmăriți noul episod al podcastului, care este disponibil deja de sâmbătă, 20 aprilie 2024!

Pentru operele sale literare, poeta a adoptat pseudonimul Ana Blandiana. Însă, care este, de fapt, numele real al poetei? Invitată în cadrul podcastului ALTCEVA cu Adrian Artene, eseista, îndrăgită de mulți români, și-a deschis sufletul și a vorbit despre modul în care pseudonimul respectiv a luat viață. În buletin, poeta originară din Timișoara poartă numele de Otilia Valeria Coman. Totuși, în perioada comunistă, a fost nevoită să își ascundă numele real, din cauza unei situații din familia sa. A povestit pe larg, în cadrul podcastului pe care vă invităm să îl parcurgeți!

Vezi și IANCU GUDA ARE FORMULA IDEALĂ PENTRU ECONOMII. CÂT SĂ CHELTUIM ȘI CÂT SĂ PUNEM DEOPARTE | ALTCEVA CU ADRIAN ARTENE

Poeta a fost nevoită, în copilărie, să trimită versuri la revista „Tribuna” din Cluj sub un pseudonim. Motivul? Tatăl ei se afla închis, atunci, fiind considerat un „dușman al poporului”.

„În primul rând, în afară de faptul că mă cheamă în pașaport Otilia Valeria, toată lumea îmi spune Doina. Am o colecție de nume. Când am întrebat-o pe mama de când a început să mi se spună Doina, nu își amintea, pur și simplu, se pare că tot eu m-am botezat, când eram foarte mică.

Ana Blandiana a fost un joc, aveam un joc sui generis de colegi, prin clasa a opta, a noua, am făcut un concurs de pseudonime și Blandiana, satul mamei și numele unui castru roman de pe deal, de deasupra satului, am pus Ana ca rimă la Blandiana și am câștigat concursul de pseudonime.

Iar după aceea, când s-a înființat revista „Tribuna”, din Cluj, care era o revistă mai descuiată și am trimis toți versuri acolo, atunci m-am gândit că dacă trimit cu numele meu nu am nicio șansă, deoarece tata era închis și am semnat cu Ana Blandiana, dar nu mi-a folosit la prea mult, pentru că a apărut o poezie, am debutat, dar a apărut și un denunț că sub pseudonimul Ana Blandiana se ascunde fiica unui dușman al poporului”, a spus Ana Blandina, în cadrul podcastului ALTCEVA cu Adrian Artene.