Ce o așteaptă pe Smaranda, fiica lui Codin Maticiuc, când va deveni adolescentă: “O încui în subsol la 15 ani și îi dau voie să iasă pe la 21-22”

Codin Maticiu s-a schimbat radical de când a devenit tătic, fiind, în prezent, un părinte resposabil. O iubește enorm pe Smaranda și este pregătit să facă absolut orice pentru a o proteja, în special după ce va deveni adolescentă.

Codin Maticiuc anunță că fiica lui va lua contact cu viața de noapte abia după ce va împlini 22 de ani. Omul de afaceri a și glumit pe marginea acestui subiect, povestind ce are de gând să facă pentru a o ține departe pe Smaranda de tentații. Asta în condițiile în care el a fost unul dintre obișnuiții cluburilor de lux din Capitală și nu numai, un adevărat petrecăreț.

“Când o să fie mare o să fiu foarte dur. Atenție, Smaranda! Nu o să ai voie nicăieri, o să fii încuiată în subsol. O încui pe la 15 ani și îi dau voie să iasă pe la 21-22 ani să înceapă să iasă în lume”, a declarat Codin Maticiuc, potrivit evz.ro.

Codin Maticiuc, despre Smaranda: “E Fecioara Maria, seamănă mult cu mine”

Omul de afaceri este, pur și simplu, topit după micuța Smaranda, care are în prezent doar doi ani și jumătate. Îi face fetiței toate poftele și o răsfață cum știe mai bine.

“E Fecioara Maria și feciorul Codin, care mai fac copii singuri. Este prima oară în istoria mea, de când mă știu, când lumea îmi spune că sunt frumos. Asta pentru că Smaranda seamănă leit cu mine. De fapt lumea îmi zice că ce frumos e copilul meu și cât de mult seamănă cu mine și prin urmare sunt și eu frumos”, a mai declarat Codin Maticiuc.

(VEZI ȘI: CODIN MATICIUC ESTE UN BĂRBAT ÎMPLINIT! IMAGINI RARE CU FAMILIA ACTORULUI )

“Plănuiesc să o duc la Dineyland”

Codin Maticiuc are în plan să o ducă pe Smaranda, la finalul acestei luni, la Disneyland. Este chiar dispus să meargă cu ea în fiecare an în celebrul parc de distracții.

“Plănuiesc acum, la final de septembrie, să o duc la Disneyland. E momentul ăla bun pentru ea, deși are doar doi ani și jumătate, când poate să trăiască povestea de acolo, magia. Eu aș duce-o o dată pe an. Mi se pare atât de frumos acolo că nu aș avea o problemă să o duc an de an. Nu e greu să o duci o dată pe an, dacă îți permiți. Dacă nu mi-ar permite bugetul cu siguranță nu aș duce-o acum, dar dacă pot să o duc, de ce să nu fac asta? O dată pe an nu o să mor”, a mai spus omul de afaceri.