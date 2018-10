Nadia Comăneci este una dintre cele mai cunoscute și apreciate gimnaste de pe întreg mapamondul! Pe când avea vârsta buletinului, frumoasa româncă a devenit prima gimnastă din lume care a reușit să ia nota 10 la un concurs olimpic, iar pentru performanțele înregistrate în timpul carierei, fosta sportivă primește din partea statului român o pensie destul de mică.

Ce pensie are Nadia Comăneci la 56 de ani! Suma neașteptată pe care o primește lunar fosta gimnastă de la statul român

În vârstă de 56 de ani, Nadia Comăneci are o pensie specială din partea statului român pentru rezultatele deosebite obținute la gimnastică echivalentă cu suma de 13.149 lei, relatează Kanal D. Deși a scris istorie în vara lui 1976 la Montreal, fosta gimnastă nu este cea care are cea mai mare rentă din sportul românesc. Pe primul loc se află canotoarea Veronica Cochelea, care are o pensie lunară de 15.080 lei. A treia cea mai mare renta viageră este încasata de Daniela Silivas, care primește aceeași sumă pe care o are în cont lună de lună și Nadia Comăneci, respectiv: 13.149 lei.

Nadia Comăneci a devenit doamna Bart Conner pe 27 aprilie 1996 când au făcut și nunta. Românca noastră și fostul gimnast american s-au logodit în 1994. Dupa ce și-a încheiat parcursul în gimnastică Nadia Comăneci s-a retras în Statele Unite, unde trăiește cu soțul ei, Bart Conner, și fiul lor, Dylan.

Vă reamintim că Nadia Comăneci a luatprimul 10 din istoria gimnasticii! Momentul care a rămas în inimile a milioane de oameni s-a petrecut pe 18 iulie 1976 la Jocurile Olimpice de Vară de la Montreal. Fosta gimnastă a reușit frumoasa performanță la 14 ani, iar organizatorii competiției s-au confruntat atunci cu o situație incredibilă! Afişajul electronic nu era programat să arate nota 10, aşa că pe ecran a apărut nota 1.00. Nadia Comăneci obţinea, la această ediţie a Jocurilor Olimpice, de şapte ori scorul perfect, câştigând trei medalii de aur (la individual compus, bârnă și paralele), o medalie de argint (echipă compus) și una de bronz (sol).