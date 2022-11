Ce pensii primesc Roza și Gheorghe, după ce au muncit 22 de ani în România și alți 22 în Spania: ” Să nu plătești tu o pastilă, o ceva”

Roza și Gheorghe Andrei au muncit mai mult de două decenii în Spania, iar acum s-au întors în România pentru a vedea dacă se mai pot acomoda în țara natală. Cei doi încă nu au hotărât dacă vor părăsi meleagurile românești definitiv sau nu. Iată și care sunt pensiile soților.

Soții Andrei și-au construit o casă în Vulcana Pandele, județul Dâmbovița, cu banii munciți în Spania, timp de 22 de ani. La aproape 70 de ani, Roza și Gheorghe sunt pensionari și trăiesc între două țări. Iarna o petrec în Spania, iar vara în România. Deși nu s-au decis dacă vor părăsi definitiv țara natală, cei doi susțin că totul este mult mai bine peste hotare.

Roza Andrei: Spania ne-a dat pensie, după ani de muncă, și nu poți să renunți nici la medici, nici la să nu plătești tu o pastilă, o ceva? Păi e mare lucru asta. Am fost femeie de serviciu și la cel mai mare designer din Castellon, Paco Rocca. Foarte bine, foarte bine.

Ce pensii au Roza și Gheorghe din partea ambelor țări

Femeia susține că a lucrat timp de 22 de ani în România, iar acum ia 10 milioane pensie. Soțul ei, Gheorghe, a declarat, în cadrul unui interviu, că a lucrat aproape 39 de ani în țara natală și ia 1.700 de lei pensie din partea statului român. În mod normal, dacă nu lucra în Spania, domnul Andrei ar fi trebuit să ia undeva în jur de 558 de lei.

Roza Andrei: 22 de ani am și în România și acolo am 6 ani cu carte de muncă. În România am 10 milioane.

Gheorghe Andrei: În România, am 38 de ani și 10 luni și echivalentul în euro am 360 de euro ca pensie. Eu normal nu ar trebui să iau mai mult de 114 euro pentru ce am cotizat în Spania, dar se socotește că sunt bani de vacanță pentru că stau în Spania.

Roza Andrei: Acolo sunt cluburi de pensionari. Spaniolii te integrezi foarte repede cu ei.

Gheorghe Andrei: E diferență uriașă. Acolo are grijă, 25 de euro excursie de 2-3 zile, te duce cu autocarul, te cazează, îți dă mâncare, 25-45 de euro de persoană.

Roza Andrei: Şi unde să te duci în România. Şi se mai întreabă că de ce sunt bolnavi, că spaniolul trăiește suta de ani. Au declarat cei doi soți, pentru Observator.

