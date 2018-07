Meghan Markle este foarte fericită alături de Prințul Harry, pe care îl alintă “My Prince“. Însă nimeni nu s-a așteptat ca socrul ei, Prințul Charles, să o ”alinte” așa pe nora lui. După cum afirmă surse din apropierea familiei regale, Prințul Charles i-a găsit nurorii sale un nume de alint care, consideră el, i se potrivește foarte bine lui Meghan: Tungsten.

Tungstenul este cunoscut și ca wolfram, este unul dintre cele mai dure metale existente, nefiind casant și, în plus, devenind ductil în stare pură și păstrându-și în acelalași timp rezistența.

După câte afirmă sursa din anturajul familiei regale, Charles apreciază influența pe care o are Meghan asupra fiului său, Prințul recunoscând că Harry este „puțin cam moale uneori”. „Prințul Charles o admiră pe Meghan pentru forța ei și pentru sprijinul pe care i-l acordă lui Harry, care are nevoie de o persoană tare ca tungstenul în viața lui. A devenit un termen de alint”, a mai declarat sursa pentru Sunday on Mail.

“Este atât de inteligentă și atât de drăguță! Îl face fericit pe Harry. N-aș fi putut să o plac mai mult decât o plac.”, mai spune Prințul Charles despre nora lui, Ducesa de Sussex.