Ce relație există, cu adevărat, între Mihai Neșu și Gigi Becali. Latifundiarul a încercat să-l ajute, dar…: “Numai probleme avea!”

Mihai Neșu, invitatul lui Adrian Artene în cadrul podcastului „ALTCEVA” într-o ediție specială de Crăciun, a vorbit, printre altele, despre relația pe care o are cu Gigi Becali. Care a fost ajutorul oferit de patronul FCSB fix când fostul fotbalist se afla în nevoie, aflați în rândurile de mai jos. Totodată, pentru a vizualiza discuția integrală dintre Mihai Neșu și directorul editorial al Grupului Gândul, abonați-vă la canalul de YouTube ”ALTCEVA cu Adrian Artene”.

O mașină cu ajutorul căreia Mihai Neșu se deplasa avea numai probleme. Astfel, Gigi Becali a fost cel care a rezolvat situația fără să ezite, povestea petrecându-se în urmă cu circa doi ani. Mihai Neșu l-a apelat pe patronul FCSB pentru a-i aduce mulțumiri, iar cel din urmă l-a asigurat pe fostul fotbalist că îi poate cere ajutorul oricând, fără să stea pe gânduri.

„Atunci am vorbit ultima oară cu dânsul„

Adrian Artene: Unul dintre cei care sunt pelerini stăruitori către Muntele Athos este și domnul Becali. Se mai interesează de stadiul lucrărilor de aici?

Mihai Neșu: Nu suntem chiar așa în contact. El m-a ajutat acum doi ani aproape, mi-a făcut un cadou, o mașină adaptată care numai probleme avea și nu prea mă mai ținea. Atunci am vorbit ultima oară cu dânsul, am sunat să-i mulțumesc și mi-a zis că oricând, dacă avem nevoie, dacă ne împotmolim cu finanțele aici, la proiectul nostru, că atunci eram la început, să-l contactăm fără ezitare, dar Slavă Domnului că am avut foarte mult ajutor din partea oamenilor la acest proiect și momentan nu ne-am împotmolit, Dumnezeu ne-a trimis mereu donații în materiale și-n bani.

Adrian Artene: Dar despre fotbal?

Mihai Neșu: N-am vorbit. Acum… nici eu nu prea mai sunt cu fotbalul. Mai urmăresc așa, când mă pun în pat. M-am îndepărtat de lumea fotbalului, toată energia mea e canalizată la proiectul ăsta și la fundație.

