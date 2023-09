Ce s-a ales de Dana Bartzer și Dan Creimerman. Cei doi artiști au ales să dispară din lumina reflectoarelor de mai mulți ani

Dana Bartzer și Dan Creimerman au iești de mult din lumina reflectoarelor. Care este motivul din spatele deciziei cuplului de aur al muzicii ușoare românești din ani 80`, dar și cu ce se ocupă acum cei doi soți.

Deși au renunțat de mulți ani la scena muzicală, cei doi soți nu au s-au retras definitiv din această industrie. Dana Bartzer și Dan Creimerman au preferat să rămână în umbră și se ocupe de o mulțime de proiecte muzical, dar și de propriul lor studio de înregistrări la care apelează tot mai multe agenții de publicitate.

Dana Bartzer și Dan Creimerman formează un cuplu încă din anul 1988 și sunt părinții a doi copii. Boris este specialist în imagine și absolvent al Universității de Arte și Design din Germania și Robert a călcat pe urmele părinților săi și a devenit un pianist de excepție.

Ce s-a ales de Dana Bartzer și Dan Creimerman, cuplu de aur al muzicii românești

Dana Bartzer este profesoară de canto și continuă să fie gazda galei muzicale ”Live la Enescu”, eveniment la care au loc întâlniri cu profesorii și elevii premianți ai Colegiului național de muzică ”George Enescu” din Capitală.

De altfel, Dana Bartzer a fost cea care a stat în spatele succesului Andradei Precup, câștigătoarea X Factor din 2020. Concurenta lui Ștefan Bănică s-a lăsat pe mâna profesoarei de canto, femeia care i-a insuflat dragostea pentru muzică, dar și dorința de a reuși în industria muzicală.

„Andrada învață la Colegiul George Enescu de anul trecut, al doilea an la secția specială de jazz pop. A fost acceptată prin examene și am preluat-o eu. Am fost un pic temătoare la început, pentru că eram fără experiență cu o elevă nevăzătoare.

Însă este eleva ideală, un om minunat, foarte caldă, un muzician extraordinar, un om talentat, dornică să facă muzică, dornică de a învăța lucruri noi. Nu spune niciodată NU, ci doar ‘să vedem, să încerc. Ce-și dorește un profesor mai mult decât atât? Are o ureche și un auz absolut, o acuratețe vocală, o memorie fantastică. Pentru noi, cei care vedem, e greu de înțeles cum procedează ei, nevăzătorii. Ea reține piesele ascultând, are programe speciale, este pricepută în tehnologie. Trebuie să știți că ea este la un liceu normal, nu la un liceu pentru nevăzători. Ea ține pasul cu toată lumea. Andrada este foarte lipicioasă, e un om cald. Avem o relație de prietenie, stăm de vorbă, chiar locuiește aproape de noi, într-o garsonieră cu sora ei, ea nefiind din București”, spunea la un moment dat Dana Bartzer în cadrul unui interviu.