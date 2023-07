Ce s-a ales de Radu Coșarcă la 20 de ani de când a plecat din televiziune. Fostul prezentator de la Antena 1 a dat lovitura

În urmă cu 20 de ani, Radu Coșarcă putea fi văzut de o țară întreagă la TV, pe Antena 1. Ulterior, a dispărut din lumina reflectoarelor, dar și-a făcut o carieră de succes în alt domeniu.

Din anul 1990 până în 2004, a lucrat pentru TVR, Tele 7, Antena 1 și Național TV ca producător, prezentator, manager și multe altele. „Omul-orchestră” al televiziunii a decis, în urmă cu aproape două decenii, să se reorienteze și s-a angajat la Media ON, la SYNERGY, unde s-a ocupat de comunicare, marketing și PR, dar și la ENEL România, unde a fost manager executiv și Head of Country Communication.

Unde lucrează Radu Coșarcă acum, în 2023

Potrivit datelor de pe profilul său de LinkedIn, Radu Coșoarcă lucrează de 7 ani și 7 luni la S.C. Cupru Min S.A. Compania este unicul producător din România care se ocupă de extracția de minereuri neferoase. În cadrul companiei, se ocupă de comunicare, marketing și PR.

Radu Coșarcă a absolvit Universitatea Politehnică din București în anul 1987, iar 4 ani mai târziu se putea lăuda că a terminat și College of Communication – Brodcast Journalist din California. A studiat și la Center for Foreign Journalist din Virginia și la BBC World Service, apoi a devenit profesor universitar și angajat la CNA.

Cum se descrie acum, după 20 de ani de când a plecat din televiziune

Iată descrierea pe care și-a făcut-o acum, în 2023, Radu Coșarcă:

„Lider, constructor strategic, axat pe performanță, bazat pe valoare.

Am condus cu succes mai multe campanii complexe de comunicare, relații externe, afaceri publice și proiecte de advocacy, oferind rezultate și poziționând compania ca partener de încredere de dialog cu autoritățile.

Am inițiat/contribuit la proiecte de reproiectare a proceselor și schimbare culturală în diferite industrii și organizații, companii multinaționale și naționale. Am realizări semnificative în construirea de echipe excepționale de la zero, valorificarea muncii în echipă în echipe interfuncționale, arătând leadership personal.

Am experiență internațională dobândită și expertiză în management, lucrând într-un mediu multicultural, cu consultanțe, furnizori și experți de clasă mondială. Sunt capabil să gestionez pentru astăzi în timp ce planific pentru mâine”

(CITEȘTE ȘI: Îl mai ții minte pe Radu Coșarcă, fost prezentator la Antena 1? Cu ce se ocupă în prezent)

Fostul prezentator TV distrugea audiențele PRO TV

Pe vremea când lucra la Național TV, reușea, prin jurnalele sale, să țină publicul de pe micile ecrane mereu conectat.

În anul 2009, în presă se scria despre acest lucru: „Sondajele de audiență din ultima vreme arată că Știrile PRO TV înregistraseră o scădere a audienței. Nu neapărat din cauza uzurii vedetelor sau a politicii redacționale (chestiuni care nu sunt deloc de neglijat), cât, mai cu seamă, din cauza agresivității concurenței.

Observatorul de la Antena 1, plasat la ora 19:00, a reușit să submineze cotele de audiență ale principalului buletin de știri de la PRO TV. Cel puțin, în București, conform sondajelor de audiență ale companiei AGB Data Research, în luna noiembrie, audiența echipei Nicolici-Coșarcă a fost superioară Știrilor PRO TV”.

(CITEȘTE ȘI: Radu Coșarcă, transformat total după ce a plecat de la Antena 1! Cu ce se ocupă acum fostul prezentator de la Observator)